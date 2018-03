Sport/Calciomercato

Stop al Calciomercato. Niente Pastore per l’Inter, sfuma Politano al Napoli Riccardo 95 01/02/2018 - 18:30 - Si è chiusa ieri sera, alle 23, la sessione invernale del Calciomercato di Serie A. Nessun botto finale per le big, con l’Inter che, annunciati Lisandro Lopez e Rafinha, non riesce a portare a Milano (per problemi economici, ndr) l’argentino del Psg, Javier Pastore, mentre il Napoli vede sfumare di un soffio l’arrivo di Politano […]

Calciomercato: Dzeko lascia Roma per il Chelsea gigia78 108 23/01/2018 - 17:10 - Ormai sembra notizia ufficiale! Dzeko attaccante della Roma molto probabilmente lascerà la squadra italiana per trasferirsi nel campionato inglese. Il sito di Sportmediaset Read more... L'articolo Calciomercato: Dzeko lascia Roma per il Chelsea proviene da DonnaBenessere.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Seck RomaForever.it 98 26/01/2018 - 12:45 - Moustapha Seck si appresta a far ritorno alla Roma. Il giovane terzino ha trascorso i primi mesi di questa stagione all'Empoli, e adesso è stata la stessa società toscana a comunicare ufficialmente, tramite...

Calciomercato Roma, adesso ci siamo: ecco Badelj RomaForever.it 99 21/01/2018 - 15:29 - Emerson al Chelsea. E' questione di ore ma non di minuti perché restano dei dettagli da limare nell'accordo tra i club. Tutto fatto invece tra Emerson e gli inglesi: il giocatore è atteso la prossima...

Calciomercato Roma, Pellegrini, clausola da rivedere RomaForever.it 89 07/02/2018 - 14:52 - Riflettori puntati su Lorenzo Pellegrini. Le buone prestazioni del giovane centrocampista della Roma in questa prima parte di stagione hanno attirato le attenzioni di diverse big d'Europa. Su tutte la...

Gennaio di calciomercato in Francia e Olanda periodico Daily 82 03/02/2018 - 13:13 - Gennaio di calciomercato in Francia e Olanda. Gennaio molto statico sul fronte calcio mercato in diversi tornei importanti. In Francia tra le squadre principali ha investito cifre cospicue solamente il Lione in rosso a Gennaio di 11 milioni per comprare Terrier dal Lilla. Il Lilla ha dovuto fare cassa a Gennaio dopo il bilancio di… Continua Gennaio di calciomercato in Francia e Olanda …

Milan, altre partenze nelle prossime ore Tempi Rossoneri 96 30/01/2018 - 14:51 - Mentre alcune big di serie A si fanno notare più che altro per una serie di rifiuti e affari sfumati, di certo non sono calde, ma almeno tiepide queste ultime ore di calciomercato, per il Milan. Dopo la partenza di Zanellato direzione Crotone, Mirabelli sta chiudendo il trasferimento del portiere Gabriel all’Empoli e, sempre in questo […] Tempi Rossoneri - semplicemente un blog dedicato al Milan

Calciomercato Torino: obiettivi Donsah e Pazzini MagazinePragma 77 19/01/2018 - 19:05 - Obiettivi di gennaio sono Pazzini del Verona e Donsah del Bologna Il mercato del Torino in entrata stenta a decollare, il Ds Petrachi sta comunque sondando il terreno al fine di regalare a Mazzarri quegli elementi che possano migliorare la rosa. Due sono i nomi caldi in questo momento secondo quello che riporta Tuttosport, Pazzini […] …

Calciomercato Juventus: indiscrezioni su Bellerin MagazinePragma 79 03/03/2018 - 03:59 - Voci d’oltremanica vedono il difensore a breve in casacca bianconera. Calciomercato Juventus: c’è una difesa da rinforzare Sembra sempre più chiaro, col passare delle settimane, che l’obiettivo in casa Juve è rivedere il pacchetto difensivo in vista della prossima stagione. Non più di dieci giorni fa vi parlavamo di Florenzi (qui) ed ancor prima di […] …

Calciomercato Roma, Monchi, sprint sulla fascia RomaForever.it 106 01/02/2018 - 05:14 - Dopo Dzeko, anche Bruno Peres ha detto no. Altroché fuga, il mercato della Roma è ostaggio dei rifiuti dei suoi giocatori. L'ultimo è arrivato ieri pomeriggio a Milano dove Monchi stava per concludere...