Sport/Bundesliga

1 a 1 tra Chelsea e Barcellona. Il Bayern dilaga contro il Besiktas Riccardo 93 21/02/2018 - 16:07 - Nell’andata degli ottavi di Champions, 1 a 1 finale tra Chelsea e Barcellona a Stamford Bridge. Al gol dei Blues dello scatenato Willian, risponde il pentapallone d’oro Messi. Nell’altra sfida che si è giocata invece valanga di gol del Bayern ai danni del Besiktas, punito con un sonoro 5 a 0, deciso dalle doppiette di […]

Mark Flekken si Incanta A Bere E Prende Goal AntonellaTortora 104 27/02/2018 - 09:25 - Inaudito un goal che resterà nella storia per la sua clamorosità. La vicenda è avvenuta in 2.Bundesliga, la Serie B tedesca, durante la partita disputata fra il Duisburg e l’Ingolstadt. Il portiere Mark Flekken si è reso conto dell’accaduto, solo quando ..

Pronostici champions league 2018 liebe1972 71 19/02/2018 - 18:33 - Il 20 febbraio 2018 si disputano i match di andata degli Ottavi di finale di Champions League: Bayern Monaco – Besiktas e Chelsea – Barcellona illumineranno il nostro Martedì calcistico dalle ore 20:45. Mercoledì 21 Febbraio , saranno di scena due sfide altrettanto emozionanti, sempre alle 20:45: Shakhtar – Roma e Siviglia – Manchester United chiuderanno la settimana di Champion’s.

Liga, Bundesliga, Eredivisie: orari diretta tv dal 2 al 5 Marzo Loris Zanini 81 04/03/2018 - 16:19 - Tutti i match di Liga Spagnola con Real Madrid-Getafe e il big match tra Barcellona e Atletico Madrid, oltre a Bundesliga e Eredivisie sono protagonisti del weekend di calcio internazionale di Fox Sports. Saranno 18 le partite dei tre campionati europeiche il canale dei Top Player trasmetterà in esclusiva sulla piattaforma Sky tra domani e lunedì 5 marzo. […] L'articolo Liga, Bundesliga,…

CALCIOMERCATO/ Riparte la giostra: Pjaca e Verde i primi nomi Il Barbapress 115 03/01/2018 - 14:56 - Riparte la giostra del calciomercato: quale società intenderà rafforzarsi davvero, quale invece cercherà di “incasinare” il proprio allenatore per dirla “alla Allegri”? Proprio dalla Juventus il primo movimento in uscita con Marko Pjaca che andrà per 6 mesi a recuperare la forma dei tempi perduti in Germania allo Schalke 04. Dopo una presunta intromissione del […]

Chelsea, Ancelotti in pole per il dopo Conte Gabriele 129 16/12/2017 - 18:45 - arlo Ancelotti è attualmente l’allenatore italiano più cercato in circolazione dopo la separazione che lo ha visto protagonista con il Bayern Monaco. In seguito alla disfatta azzurra nei play-off mondiali contro la Svezia, tutti erano sicuri che Carlo Ancelotti potesse prendere le redini della nazionale

Arsenal a segno, ecco Aubameyang dal Dortmund per 64 milioni Riccardo 77 01/02/2018 - 01:49 - Il colpo di mercato top è dell’Arsenal che si aggiudica le prestazioni di Pierre-Emerick Aubameyang per la cifra di 64 milioni di euro (spesa record nella storia dei Gunners). Il bomber gabonese, che firmerà un contratto fino al 2022 a 10 milioni (+ 2 di bonus), lascia dunque il Borussia Dortmund dopo 5 stagioni e […]

Bundesliga: S’infiamma la lotta Champions. MagazinePragma 103 04/03/2018 - 08:08 - Bundesliga: Finisce in parità lo spareggio Champions tra Lipsia e Dortmund. Vincono tutti gli altri pretendenti che aspirano ad un posto nell’elite del calcio europeo. Bundesliga: Con la capolista Bayern impegnata domani nel posticipo a Friburgo, il sabato calcistico in Germania si centra sulla lotta per la zona Champions League. Zona Champions che ha subito […] …

Bundesliga: Rimonta Schalke. Allungo Bayern. MagazinePragma 192 17/12/2017 - 11:15 - Bundesliga: Ancora rimonta Schalke a Francoforte. Ancora autore Naldoal 95′. Bayern che allunga grazie alla vittoria sullo Stoccarda. Germania: Diciassettesima giornata che apre con il 3-1 del Monchegladbach sull’Amburgo sempre più nei guai in fonda alla classifica. Successo firmato da Hazard e la doppietta di Raffael dopo che Hahn aveva pareggiato in apertura di ripresa. […] …

Highlights Shakhtar-Borussia Dortmund 2-2 Video Gol Champions League 13-2-2013 SoloCalcio 98 31/01/2018 - 11:09 - Gli highlights dell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Shakhtar Donetsk e Borussia Dortmund. Il video gol della partita del 13 febbraio 2013. Ampia sintesi Marcatori Shakhtar: Srna 31’, Costa 68’. Marcatori Borussia Dortmund: Lewandowski 41’, Hummels 87’. (...)

Finale del Mondiale per Club Real Madrid-Gremio: orari diretta tv Loris Zanini 207 18/12/2017 - 19:18 - Continua il weekend ricco di Fox Sports con i match di Liga Spagnola, Bundesliga, Eredivise e del Mondiale per Club 2017. Saranno 14 le partite che il canale dei Top Player trasmetterà in esclusiva sulla piattaforma Sky tra domani e lunedì 18... L'articolo Finale del Mondiale per Club Real Madrid-Gremio: orari diretta tv proviene da Dtti.

Europa League: Lazio-Dinamo Kiev, Milan-Arsenal. Tutti gli incroci degli ottavi Riccardo 73 23/02/2018 - 17:46 - Il sorteggio di Europa League ha sancito un suggestivo Milan-Arsenal e un appetitoso Lazio-Dinamo Kiev. Questi i due ottavi (8-15 Marzo) di finale relativi alle squadre italiane. Per quanto riguarda gli altri abbinamenti, il Borussia Dortmund, giustiziere dell’Atalanta, se la vedrà con gli austriaci del Salisburgo, mentre lo Zenit di Mancini affronterà i tedeschi del […]

Nigel De Jong, in Germania per gli ultimi squilli di tromba Tempi Rossoneri 78 21/02/2018 - 22:49 - Anno nuovo vita nuova per Nigel De Jong. Dopo una veloce avventura a Los Angeles e un periodo difficile al Galatasaray, il 33enne ex rossonero da poche settimane è in forza al Magonza (Mainz), in Bundesliga, dopo aver risolto consensualmente il contratto con la squadra turca. Il Mainz è una squadra che lotta per non […] Tempi Rossoneri - semplicemente un blog dedicato al Milan