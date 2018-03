Scienza e Tecnologia/Videogiochi

Rogue Gunner – un “dual stick shooter” stracolmo di azione!! xantarmob 90 09/03/2018 - 10:01 - Rogue Gunner per iPhone e Android manderà in estasi gli appassionati degli sparatutto, grazie alla sua azione intensa e al suo comparto tecnico di ottima qualità! Benvenuti nel mondo Cyber! Scegliete e utilizzate uno dei 3 campioni per polverizzare alieni, mostri e robot; raccogliete, saccheggiate e scoprite tantissimi segreti nella prigione senza fine e nell’arena! Il cyber […] L'articolo…

The Sims Mobile disponibile gratis per iOS e Android polus333 71 09/03/2018 - 14:35 - The Sims Mobile è disponibile gratis per il download su Play Store per i dispositivi con sistema operativo Android e su App Store per iOS . Electronic Arts aveva già preannunciato il rilascio del videogame nel corso dello scorso anno. Adesso arriva ufficialmente il videogioco , che riprende una saga ormai nota da molto tempo e che punta ancora di più sulla personalizzazione, in riferimento allo…

Burnout Paradise Remastered torna a mostrarsi in un trailer a qualche giorno dal lancio gamestorm 58 10/03/2018 - 22:32 - La community è ancora sorpresa dall’annuncio di Burnout Paradise Remastered, dato qualche settimana fa e senza alcun preavviso che facesse presagire cosa bollisse nel calderone di Criterion Games a EA. Visto il debutto ormai prossimo di questa nuova edizione del gioco, che manterrà la colonna sonora originale e non avrà micro-transazioni, il duo ha deciso di pubblicare il nuovo trailer che trovate…

Drew Karpyshyn lascia nuovamente BioWare gamestorm 57 12/03/2018 - 06:25 - Si può definire Drew Karpyshyn una delle colonne portanti di BioWare, visto che ha lavorato ai franchise più famosi prodotti dallo studio americano (KotOR, Neverwinter e Mass Effect) sia in vesti di sceneggiatore, che di scrittore di romanzi, e che avrebbe dovuto collaborare anche al nuovo progetto in corso, Anthem. Ovviamente, così non sarà, perché dopo essere tornato all’ovile per un breve…

Another Word - Dal MoMA a Nintendo Switch grazie a Dotemu gamestorm 108 09/03/2018 - 06:13 - Il team di sviluppo indipendente Dotemu, ha annunciato, in giornata che il titolo Another World, è in arrivo su Nintendo Switch alla fine del prossimo mese. Il gioco fece il proprio debutto nel 2012, niente meno che al MoMA di New York e fa parte dei quattordici videogiochi scelti dal museo per la loro capacità di “fare la storia”, considerato come uno dei titoli più “essenziali” mai creati.…

Tra gli ultimi utenti attivi

Hello Neighbor annunciato ufficialmente anche per PlayStation 4 gamestorm 83 11/03/2018 - 06:31 - Se la notizia del libro prequel di Hello Neighbor vi ha messo curiosità su questo horror survival game, ma possedete una PlayStation 4 e quindi vi siete rassegnati a non poterlo giocare… ci siamo qui noi a darvi una bella notizia. Nelle scorse ore, Sony ha infatti confermato che il titolo si aggiungerà alla line-up di titoli per PlayStation 4, e l’ha fatto con un simpatico trailer che potete…

È il momento di conoscere uno dei cattivi presenti in Valkyria Chronicles 4 gamestorm 86 10/03/2018 - 14:36 - Dopo una serie di reveal da parte di SEGA, che ha presentato per lo più i membri della “fazione dei buoni” presenti in Valkyria Chronicles 4, finalmente abbiamo l’occasione di conoscere meglio anche uno dei cattivi che darà filo da torcere alla Squadra E. Il protagonista del video che potete trovare in calce, è Berger, aristocratico e scienziato, nonché a capo dell’Istituto di Ricerca dell’Impero.…

Annunciato Little Nightmares Complete Edition per Nintendo Switch gamestorm 67 09/03/2018 - 14:18 - La ricca giornata di annunci riservata al mondo Nintendo, e in particolare alla line-up di Switch, include anche Little Nightmares, che dopo il successo riscontrato sulle console Sony e Microsoft, è pronta al debutto su quella ibrida della Grande N. La Little Nightmares Complete Edition sarà disponibile dal 18 maggio e includerà, oltre al gioco, anche tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati…

Nuovi arrivi nel cast di Sword Art Online: Fatal Bullet gamestorm 67 11/03/2018 - 14:29 - Nelle scorse ore, Bandai Namco ha rivelato delle interessanti informazioni circa Sword Art Online: Fatal Bullet, sparatutto ormai disponibile da quasi un mese. Il publisher ha infatti annunciato che, tramite il secondo e il terzo componente aggiuntivo, verranno inseriti ben quattro nuovi personaggi. Questi sono Clarence e Shirley che arrivano da Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, e…

Final Fantasy XV: disponibili la Windows Edition e la Royal Edition polus333 80 09/03/2018 - 14:17 - Sono disponibili le nuove edizioni di Final Fantasy XV . In particolare si tratta della Windows Edition per Steam, Origin e Windows 10, e della Royal Edition , per PS4 e Xbox One. Davvero una novità da non perdere, perché queste nuove versioni sono molto ricche di elementi, che, insieme a quelli già esistenti, completano un quadro molto ampio e interessante. I giocatori in particolare possono…

Kingdom Come: Deliverance - Previsto in settimana il rilascio su PC della patch 1.3 gamestorm 88 08/03/2018 - 14:09 - Kingdom Come: Deliverance, che giusto l’altro giorno ha visto sbarcare su PS4 e Xbox One la patch 1.04, si rinnova anche su PC, con la nuova patch 1.3 che dovrebbe arrivare entro la settimana in corso, come ha annunciato Daniel Vávra (uno dei fondatori di Warhorse Studio) sul suo account Twitter. Prevista inizialmente per il mese di febbraio, la patch ha subito un ritardo di qualche settimana a…

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - Ecco i requisiti di sistema minimi della versione PC gamestorm 47 11/03/2018 - 22:31 - Come annunciato nella giornata di ieri, dopo l’enorme successo ottenuto su PlayStation 4, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è pronto ad approdare su tutte le attuali piattaforme restanti, PC incluso. Proprio a tal proposito, da poche ore, sulla pagina Steam del gioco, sono stati pubblicati i requisiti di sistema minimi, in modo che tutti i giocatori interessati possano cominciare a capire come il…

Windows 10: Come risolvere errore 0xc000021a xrw123 65 09/03/2018 - 23:20 - Come risolvere l' errore 0xc000021a non è cosi complicato come sembra. Seguendo la procedura sarà possibile ripristinare il PC senza perdere nessun dato. Se quando accendete il vostro PC vi ritrovate nella schermata della console di recupero con il messaggio di errore 0xc000021a, vuol dire che Windows 10 non riesce ad avviarsi a causa, molto probabilmente, di qualche problema con i driver…