Scienza e Tecnologia/Social Network

Il dono dell’ascolto e quello della parola. Fabrizio Vinci 93 09/03/2018 - 09:43 - “Mi manco”, così, dalla foto su un muro, di cui si dovrebbe dire: non si fa! Eppure, quel sasso nello stagno ha mosso, intanto la necessità di rispondere a quel messaggio giunto per Whatsapp.In realtà, non personale, il messaggio, visto che è stato inserito nella sezione “il mio stato”, visibile a tutti i contatti dell’inviante. Più di un messaggio al singolo e meno di un messaggio a “tutti”, per…

In corso l’incontro Nazionale Hospitaliers Italiani Volontari Lourdes 76 10/03/2018 - 21:28 - A Roma si sta svolgendo l’incontro Nazionale degli Hospitaliers Notre Dame de Lourdes Italiani. In attesa della cronaca dettagliata eccovi alcuni tweet in diretta. AGGIORNA PAGINA CLICCANDO QUI “Quando serviamo a #lourdes noi siamo nel cuore del Vangelo”. Bernard Gladin Presidente del Servizio Saint Joseph @lourdes_france @hospitalitendl Incontro Nazionale Hospitaliers Italiani. #foulardbianchi…

GIANNI NARDO: “NOI” È IL SINGOLO ESORDIO DEL GIOVANE CANTAUTORE SVIZZERO laltoparlante 61 11/03/2018 - 18:17 - La fine di un amore raccontata in chiave pop Nato da un’idea di Gianni Nardo, scritto e arrangiato con Vincenzo D’Agostino e Francesco D’Alessio,“ Noi ” parla della fine di una relazione, di quel momento esatto in cui una storia finisce semplicemente perché si cambia , senza colpe e con la voglia di conservare tutti gli aspetti dolci e positivi della relazione appena conclusa. La vicenda…

Reputation Manager: questo sconosciuto Francesco Rappoccio 283 09/03/2018 - 13:38 - Il Reputation Manager (RM) è un formatore specializzato che offre analisi e consulenza sulla reputazione on line (Web reputation) e la tutela di brand e privati sul web. Il RM dedica uno o più moduli di consulenza, che permettono alle aziende di identificare i loro clienti attuali e potenziali attraverso l’analisi: Elenco clienti/ Database e interazione sulle pagine social…

10 marzo: XXL, HipHop Finest In Formentera al Made Club di Como Lorenzo Tiezzi 291 08/03/2018 - 15:28 - E' decisamente atteso al Made Club di Como il nuovo appuntamento con il party XXL previsto per sabato 10 marzo 2018. Al Made Club, riassumendo all'osso, torna XXL, una della one night hop hop che stanno rivoluzionando l'Europa! Nata a Formentera, è alla conquista della nightlife con sonorità d'eccellenza. Il sottotitolo di XXL dice tutto, in realtà: "HipHop Finest In Formentera", ovvero il…

UNIVAQ: NIENTE CREDITI A STUDENTI CHE PARTECIPANO A FESTIVAL LGBT, E' POLEMICA AbruzzoWeb Notizie 69 09/03/2018 - 17:58 - L'AQUILA - Il Consiglio di area didattica di filosofia del dipartimento di Scienze umane dell'Università dell'Aquila non concede crediti formativi agli studenti che partecipano al L'Aquila Lgbt Film festival e scoppia la polemica. Il primo a denunciarlo su Facebook è stato Luca Zenobi, docente di Lingue, che definisce la decisione "grottesca e medievale". La scelta sarebbe stata assunta "per la…

Kingdom Come: Deliverance - Previsto in settimana il rilascio su PC della patch 1.3 gamestorm 88 08/03/2018 - 14:09 - Kingdom Come: Deliverance, che giusto l’altro giorno ha visto sbarcare su PS4 e Xbox One la patch 1.04, si rinnova anche su PC, con la nuova patch 1.3 che dovrebbe arrivare entro la settimana in corso, come ha annunciato Daniel Vávra (uno dei fondatori di Warhorse Studio) sul suo account Twitter. Prevista inizialmente per il mese di febbraio, la patch ha subito un ritardo di qualche settimana a…

I paesaggi di Martin Rak novalis 60 12/03/2018 - 06:11 - Martin Rak è nato a Praga nel 1984. Il nonno gli regala una macchina fotografica all'età di sei anni e da allora non l'ha più lasciata. Nel 2009, si compra la sua prima reflex digitale. Il suo sito - 500px - Instagram - ArtLimited (Clicca sul titolo per continuare a leggere...)

Voto, sconfitta PD. Zappaterra: “Siamo tutti responsabili” Telestense 65 10/03/2018 - 10:05 - “Non fingiamo che la sconfitta del PD in queste elezioni politiche sia tutta colpa di Renzi: il segretario dimissionario ha certamente delle importanti responsabilità, ma io “soffro nel sentire analisi che puntano il dito solo sul segretario e non considerano alcuna responsabilità propria”. Parte da qui la lunga riflessione politica che Marcella Zappaterra – consigliera regionale del Partito…