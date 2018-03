Scienza e Tecnologia/Smartphone

Shoulderpod S2, per trasformare l’iPhone in una videocamera professionale Eva 80 06/03/2018 - 20:56 - Se stringete tra le mani un iPhone, soprattutto se di ultima generazione, sono sicuro che saprete quante sia la qualità dei video che potete produrre. Sicuramente, però, saprete quanto sia poco comodo stringere tra le mani l’iPhone per riprese che durano più di qualche minuto. Per ovviare al problema ci viene incontro Shoulderpod, l’azienda di ...

Barclays: AirPods 2 avranno una migliore cancellazione del rumore Eva 68 10/03/2018 - 14:02 - Nell’ultimo report di Barclays alcuni dei punti salienti sono stati: le vendite di iPhone 8 e iPhone X e le prossime AirPods. Stando a quanto si legge dall’analisi, le scarse vendite di iPhone 8 e iPhone X sarebbero da addurre alla continua richiesta di iPhone 7 dispositivo il quale funziona ancora egregiamente. Per quanto riguarda le ...

Chuwi Hi9 Air: ora con modulo LTE 4G ventoh 55 09/03/2018 - 23:59 - L’azienda cinese Chuwi, nota al pubblico per la sua produzione di tablet e laptop, ha ampliato la propria gamma di dispositivo presentando il suo nuovo Hi9 Air, un tablet Android con modulo LTE 4G. Scopriamo insieme le specifiche tecniche. Il tablet Chuwi Hi9 Air è dotato di uno schermo da 10,1 pollici con tecnologia […]

Tra gli ultimi utenti attivi

Come bloccare i cookie Matteo 71 06/03/2018 - 18:52 - In questa guida vedremo come bloccare i cookie sul computer e quindi sui browser come in Microsoft Edge, in Chrome, Firefox e su Safari. Questa guida prevede inoltre come bloccare i cookie su smartphone e tablet. Come bloccare i cookie su Android e IOS. Ricordo che questa guida su come bloccare i cookie per i […]L'articolo Come bloccare i cookie proviene da Tech Universe.

LG nuova serie K 2018: ecco perché non dovresti lasciartela sfuggire LG Blog 90 07/03/2018 - 21:52 - Al Mobile World Congress, appena concluso a Barcellona, LG ha presentato i nuovi smartphone della serie K 2018: senza tanti fronzoli, pensati per chi punta all’essenziale e non ha grandi budget, sono comunque strumenti in grado di dare più di una soddisfazione. LG K8 (2018) e LG K10 (2018), questo disponibile anche in versione Plus, … …

Come riattivare un iPhone disabilitato xrw123 98 07/03/2018 - 14:41 - Come riattivare un iPhone disabilitato non è una procedura complicata ed è possibile eseguirla anche da soli se si ha a disposizione un PC con installato iTunes, cosi da non doversi necessariamente andare in un Apple Store. Può capitare, a volte, che l' iPhone venga bloccata dal sistema. Una delle cause principale del blocco dello smartphone è quando l' utente sbaglia a inserire il codice di…

Ancora prodotti KOOGEEK in offerta! Vincenzo Camuso 83 09/03/2018 - 18:10 - Ne abbiamo già pubblicati alcuni, ma il produttore cinese sembra non averne mai abbastanza e ci fa sapere che sono disponibili altri prodotti scontati grazie ad alcuni codici che riporteremo qui sul blog. Andiamo a vedere di cosa si tratta:Koogeek ci comunica alcuni codici sconto riguardanti dei prodotti presenti su Amazon, oggi è possibile acquistarli a prezzi davvero appetibili! Vediamo quali…

Codogno. Ruba uno smartphone, denunciato 22enne stefano massaro 90 08/03/2018 - 12:02 - A conclusione di una rapida attività di indagine, i Carabinieri di Codogno hanno denunciato per furto aggravato N.A., 22enne, residente a Castelgerundo, nullafacente, pregiudicato, individuato quale autore del furto di uno smartphone, avvenuto lo stesso giorno presso il parcheggio del supermercato “Conad” di Codogno, in danno di 16enne del posto. Nella circostanza i militari hanno individuato…

Recensione: Case, ricarica wireless e pellicola per iPhone X di Karapax Eva 76 09/03/2018 - 13:46 - Karapax è un distaccamento di Anker, azienda produttrice di powerbank e caricabatterie con milioni di clienti soddisfatti. Solitamente messa in vetrina da Amazon come “Amazon Choice” per la qualità e i prezzi convenienti oggi vogliamo presentarvi uno starter kit di prodotti che potrebbero tornar utili se avete appena acquistato iPhone X. Come accompagnate di solito ...

Fortnite Battle Royale sbarcherà Lunedì in App Store Eva 75 09/03/2018 - 21:47 - Fortnite è un gioco che da diversi mesi sta spopolando su tutte le piattaforme disponibili, da PS4 a PC e persino Mac. A tal proposito ieri Epic Games ha annunciato che Fortnite è pronto ad arrivare anche sui nostri iPhone e iPad a partire dalla prossima settimana. Fortnite Battle Royal per iOS disporrà delle stesse ...

Rogue Gunner – un “dual stick shooter” stracolmo di azione!! xantarmob 90 09/03/2018 - 10:01 - Rogue Gunner per iPhone e Android manderà in estasi gli appassionati degli sparatutto, grazie alla sua azione intensa e al suo comparto tecnico di ottima qualità! Benvenuti nel mondo Cyber! Scegliete e utilizzate uno dei 3 campioni per polverizzare alieni, mostri e robot; raccogliete, saccheggiate e scoprite tantissimi segreti nella prigione senza fine e nell’arena! Il cyber […] L'articolo…

Sondaggio rivela perchè iPhone X non ha avuto successo Eva 102 07/03/2018 - 05:06 - L’analista Michael Olson di Piper Jaffray ha condiviso ieri i dati del recente sondaggio che ha coinvolto 1,500 persone e riguardante la ragione per cui gli utenti non abbiano acquistato il nuovo iPhone. Il risultato non è affatto sorprendente e risulterebbero tre ragioni principali. La prima sarebbe da ricondurre al funzionamento dei modelli precedenti, gli ...