Scienza e Tecnologia/Astronomia

Buon compleanno Galileo! Firenze festeggia il grande scienziato Umbria e Cultura 87 19/02/2018 - 16:11 - Nel weekend del 17 e 18 febbraio il Museo Galileo festeggia il 454° compleanno del grande scienziato toscano con un ricco programma di iniziative. Sabato 17 un “inedito Galileo domestico” sarà protagonista della narrazione teatrale Galileo e la Piera. Dialogo astronomico in cucina. La conversazione con la governante diventa l’occasione per parlare delle scoperte astronomiche, del sistema…

Tra gli ultimi utenti attivi

Part Time UFO – un divertente casual da provare su iPhone e Android! xantarmob 63 27/02/2018 - 15:08 - Part Time UFO per iOS e Android è un nuovo e divertentissimo indie con protagonista un simpatico ufo che dovrà affrontare un gran numero di mini giochi! ○ Lavoratore part-time, full-time UFO! In Part time UFO pilota in giro un UFO e porta a termine dei lavoretti. Dai una mano in una fattoria, appoggia le cheerleader, […] L'articolo Part Time UFO – un divertente casual da provare su iPhone…

Le più belle immagini della Terra dallo Spazio in time lapse novalis 87 07/03/2018 - 05:24 - Lasciatevi suggestionare da questo video, realizzato grazie agli scatti dell’astronauta Alexander Gerst dalla Cupola della Stazione spaziale internazionale Sei minuti di pura poesia appena assemblati in time lapse dall’Agenzia spaziale europea grazie alle 12mila 500 immagini scattate dalla Iss dall’astronauta Alexander Gerst, protagonista per sei... (Clicca sul titolo per continuare a leggere...)

(7) La contaminació electromagnética de la habitación de un hotel - YouTube Joan Carles Lopez Sancho 57 18/02/2018 - 23:33 - Todos hemos dormido o estado en un hotel, en este vídeo vemos los riesgos de una habitación de y de un tipo concreto de establecimiento, pero vamos a ir más allá en este caso vemos como un exceso de iluminación led desdibuja e incluso molesta en todo el vídeo, vemos como influyen las antenas exteriores y en diferentes calles, pero también vemos como evitar con ciertas pautas la contaminación…

Asteroide 2018CB altro pericolo imprevisto rocky48 104 13/02/2018 - 11:42 - E’ successo ancora! L’asteroide 2018CB ha eluso la rete di sorveglianza della NASA ed è apparso improvvisamente passando poi vicinissimo al nostro pianeta! Secondo CNET, l'asteroide 2018CB ha sorvolato la Terra venerdi 9 febbraio alle 10:30 circa ora del Pacifico, sfiorando in sicurezza il nostro pianeta ma facendolo ad una distanza di soli 64.000 km, un quinto della distanza Terra-Luna.

24 febbraio Amnesia Milano presenta Andrea Oliva poly_t 73 24/02/2018 - 05:31 - Sabato 24 febbraio 2018 Amnesia Milano presenta Andrea Oliva, Supernova, Theo (art:cult). Dopo il re dei party, uno dei re di Ibiza. Dopo elrow sabato 17 febbraio, sabato 24 febbraio 2018 l’Amnesia Milano ospita uno dei principali protagonisti delle consolle di Ibiza: Andrea Oliva. Oliva frequenta l’isola dal 2004, quando fece il suo esordio allo ……

La danza delle galassie sfida gli astronomi: teoria da riscrivere? oggiscienza 72 23/02/2018 - 19:18 - SCOPERTE – Prendete una galassia lontana 13 milioni di anni luce dalla Terra e iniziate a osservarla. Intorno alla galassia più grande vedrete un gruppo di galassie nane, molto più piccole e che ruotano in modo ordinato intorno a quella principale. Il sistema osservato dagli scienziati del team internazionale si chiama Centaurus A, una galassia ellittica massiva accompagnata da diverse galassie…

UFO e pianeti gemelli nel dibattito con lo scrittore Rosana a Messina Fabrizio Vinci 65 09/03/2018 - 17:49 - L'uomo non possiede ancora una tecnologia idonea ad esplorare i mondi fuori dalla galassia in cui orbita. Eppure, Enzo Rosana (autore del romanzo fantasy "Il ritorno della squadriglia 19") è fortemente convinto che esistano pianeti gemelli al nostro, abitati da esseri simili a noi, ma con un grande e profondo rispetto dell’ambiente, dell’ecosistema e ripudio della guerra e di ogni forma di…