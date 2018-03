Salute/Sportello Cancro

Just The Woman I Am 2018: volontari cercasi per gonfiare i palloncini! Ale maldera 101 01/03/2018 - 23:51 - Just The Woman I Am 2018 – la corsa non competitiva a sostegno della ricerca contro il cancro che si terrà domenica 4 marzo – è alla ricerca di volontari per gonfiare gli oltre 20000 palloncini che verranno lanciati al cielo! Just The Woman I Am 2018 è l’evento che si svolgerà domenica 4 marzo […] …

Se ne va la ‘Vedova Nera’ Roberto 55 24/02/2018 - 19:44 - 23 febbraio Non ce l’ha fatta Catherine Nevin: muore il 23 febbraio, a 67 anni di tumore celebrale la vedova nera, chiamata così per via della condanna di omicidio del marito avvenuta nel 1996 in un pub. La Nevin non è morta in carcere proprio a causa delle sue condizioni di salute. Difatti, è stata scarcerata per vivere gli ultimi giorni che le restavano.

Uranio killer dei nostri soldati, il web si mobilita con un'iniziativa a favore dei militari ammalati alec226 365 28/02/2018 - 20:12 - Oltre 7.000 si sono ammalati e in 354 sono morti: sono cifre che fanno rabbrividire, sono i militari che si sono ammalati e morti di tumore a causa dell'uranio impoverito. Perché per molti militari la battaglia continua anche dopo la guerra, ma spesso ci si dimentica di loro. Uomini che hanno pagato con la vita la loro dedizione alla Patria e che per questo si sono ammalati gravemente. Tra i loro…

Biologa dell’Unical premiata dalla Roche tra le otto migliori ricercatrici dell’anno CosenzaPage 70 28/02/2018 - 22:39 - «Ho appreso, con grande orgoglio, che una nostra laureata è risultata tra gli otto vincitori del premio “Roche per la Ricerca” 2017, per progetti in oncologia, neuroscienze ed ematologia». Lo comunica il rettore, Gino Mirocle Crisci, che si congratula con la giovane ricercatrice, Michela Lupia, laureata in Scienze Biologiche all’Università della Calabria nel 2003 e […]

Papilloma virus HPV, principale responsabile del cancro nel mondo arianna 104 27/02/2018 - 06:19 - Il papilloma virus HPV o Human Papilloma Virus, è un’infezione che colpisce indistintamente uomini e donne. Considerato l’agente patogeno più diffuso nel mondo, oltre a essere uno dei principali responsabili del cancro a livello globale. Appartiene alla famiglia dei Papillomaviridae è riconosciuto come uno dei virus peggiori che esista, in […]

Un posto al sole, Valentina colpisce Gaetano (anticipazioni dal 26 febbraio al 2 marzo) magseries 87 26/02/2018 - 18:45 - Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la situazione tra Valentina e Gaetano peggiora ulteriormente dopo che lei per difendersi da lui lo colpisce quasi a morte, ma la donna non si addossa la responsabilità del suo gesto e Franco ancora una volta si ritroverà nei guai suo malgrado. Dopo il colpo che ha mandato a a terra Gaetano Prisco, Valentina non confessa la verità e incolpa qualcun altro…

Tumori e proteina p53 oggiscienza 75 10/03/2018 - 09:18 - TRIESTE CITTÀ DELLA CONOSCENZA – I tumori nascono da un accumulo di mutazioni, cioè di alterazioni dei geni che regolano la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule. Una delle mutazioni più frequenti è quella della proteina p53, un oncosoppressore. In che modo questa proteina condiziona il comportamento dei tumori? Di questo si è occupato il gruppo di ricerca di Giannino Del Sal, professore…

Mari Lopez, ennesima vittima del cancro: la star di YouTube seguiva una dieta vegana Fabrizio Vinci 102 25/02/2018 - 06:08 - Diventata famosa sul canale YouTube, la texana Mari Lopez muore di cancro al seno. La donna gestiva, insieme alla nipote, il programma vegano, “Liz and Mari”. Nel video sostiene la “dieta vegana”, sottolineando che solo dopo aver seguito un regime alimentare di 90 giorni a base si succhi, uniti alla preghiera, è riuscita a guarire da un tumore al seno. Mari Lopez, muore nel dicembre 2017, con…

Sanità, la Fondazione Umberto Veronesi a Torino per un evento benefico dedicato ai tumori infantili Ale maldera 103 08/03/2018 - 09:53 - Sanità, la Fondazione Umberto Veronesi a Torino per un evento benefico dedicato ai bambini malati di tumore Questo week end sarà segnato dal ritorno della Fondazione Umberto Veronesi a Torino. L’ente, che porta il nome del celebre dottore recentemente scomparso, sarà presente nelle piazze delle più importanti città d’Italia. Anche il capoluogo piemontese sarà dunque interessato da […] …

Il convegno in occasione del 50° anniversario dell’Ordine dei Biologi oggiscienza 62 11/03/2018 - 16:58 - ATTUALITÀ – Mentre le fake news sul tema vaccini continuano a diffondersi anche attraverso la recente proiezione in alcune sale cinematografiche del film Vaxxed – From Cover-Up to Catastrophe, incentrato sulla storia dell’ex medico britannico Andrew Wakefield, noto per una pubblicazione scientifica fraudolenta del 1998 con la quale sostenne la correlazione tra il vaccino trivalente MPR e la…

Scoperta una proteina che innesca l’attività tumorale nei macrofagi Salute Domani 79 09/03/2018 - 01:38 - Decisivo passo avanti nella conoscenza dei meccanismi che regolano l’azione dei macrofagi nello sviluppo dei tumori, grazie a uno studio diretto dal professor Emanuele Giurisato del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena, in collaborazione con l’Università di Manchester. Il lavoro di ricerca, appena pubblicato sull’autorevole rivista PNAS - Proceedings of the…

Sanità, l’IRCCS di Candiolo premiato per le sue ricerche contro i tumori alla mammella Ale maldera 80 04/03/2018 - 00:22 - L’IRCCS di Candiolo è stato premiato per le sue ricerche contro i tumori alla mammella: a ricevere il riconoscimento è stata la dottoressa Anna Sapino L’IRCCS di Candiolo è stato premiato per le sue ricerche contro i tumori alla mammella. A ricevere il riconoscimento è stata la dottoressa Anna Sapino, professoressa dell’Università degli Studi di Torino e direttrice scientifica della […] …

Elena Santarelli malattia figlio Giacomo: 'ha un tumore' - Spettegolando Rita Minini 25 12/03/2018 - 09:22 - Elena Santarelli conduttrice televisiva e showgirl italiana, nei mesi scorsi attraverso il suo profilo social informò i followers che la seguono che non stava attraversando un periodo roseo in seguito ad una malattia che ha colpito il figlio Giacomo. Per mesi Elena ha preferito non sbilanciarsi sul male che ha colpito il figlio ma ecco …

Dermatologia Siena, 3 innovativi apparecchi per la diagnosi non invasiva del melanoma Salute Domani 104 25/02/2018 - 06:07 - Tre innovativi strumenti per la diagnostica non invasiva delle patologie neoplastiche cutanee sono operativi, da pochi giorni, nella UOC Dermatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Michele Fimiani. Gli apparecchi sono stati aquisiti grazie ad un finanziamento di 100mila euro della European Academy of Dermatology and Venerology (EADV), che ha selezionato il…