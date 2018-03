Salute/Ricette

Insalate nella dieta, occhio alle calorie! Dcomedieta 112 08/03/2018 - 04:41 - Le insalate nella dieta sono sempre una scelta salutare? Ebbene, tutto dipende da quello che ci mettiamo dentro. In questo articolo vediamo un post virale di una dietista australiana, Paula Norris, che come potete vedere dall’immagine, mette a confronto due insalate all’apparenza simili. Peccato che le calorie della prima insalata siano ben 995, praticamente poco più di una normale pizza…

A Milano, Gong Oriental Attitude compie tre anni Luca 85 07/03/2018 - 12:28 - Gong Oriental Attitude, il ristorante di Giulia Liu, nato dalla volontà di unire la secolare cucina cinese ai sapori e alle tecniche europee, compie tre anni e festeggia con tanti nuovi piatti in menu Il ristorante di Giulia Liu in Corso Concordia a Milano (ve ne avevamo già parlato qui) compie 3 anni. Tre come il numero perfetto e come i fratelli Liu: Giulia anima di Gong Oriental Attitude,…

torta di pane nero ricca conunpocodizucchero 90 09/03/2018 - 12:34 - Se siete alla ricerca di una ricetta del riciclo oggi siete nel posto giusto! Se invece state cercando anche qualcosa di light, a malincuore vi dovrò deludere 😀 In questa torta di pane ricca c’è infatti tutto ciò che ci deve essere e anche di più! …ma giustamente una amica mi ha detto: “Quando ci...Read More »

Quiche lorraine atripani 78 09/03/2018 - 19:30 - Quiche lorraineSalve amici del web, alzi la mano chi non è goloso di pasta sfoglia, adatta per preparazioni dolci e salate e adatta a far felice la fantasia più estroversa. La quiche lorraine è una ricetta francese con un guscio di pasta sfoglia che preparo ogni tanto - da molti anni - in occasioni speciali quali compleanni o feste in generale. La ricetta prevede la pancetta, le uova, la noce…

Pasto sostitutivo al cioccolato e mandorle: 257 calorie Dcomedieta 92 07/03/2018 - 12:14 - Un pasto sostitutivo al gusto cioccolato e mandorle della dottoressa Kellyann Petrucci, autrice della Dieta del Brodo, un programma detox che promette di perdere fino a 6 chili in 3 settimane. Ideale come pasto sostitutivo a colazione seguendo questo schema di minifasting (digiuno con dieta liquida per colazione e pranzo): MATTINA + PRANZO: MINIFASTING di 7 ORE – mattina: pasto sostitutivo detox…

Forni ventilati a convenzione: soluzione ideale per la ristorazione mangiocongusto 56 09/03/2018 - 21:52 - Uno degli elementi più importanti quando andiamo ad allestire la cucina di un ristorante è sicuramente il forno. Bisogna quindi effettuare una scelta consona alle vostre esigenze e capace di rispondere alla domanda attuale che il mercato ci impone. Quando andiamo ad allestire i locali di una cucina a scopo di ristorazione assume un’importanza essenziale.…

Torta velocissima ai frutti di bosco e fragole Irene Milito 118 08/03/2018 - 08:31 - Per la realizzazione della torta velocissima ai frutti di bosco e fragole ho usato come ingredienti principali: la farina 0 della ditta Molino Bogetto, lo zucchero aromatizzato ai frutti di bosco della ditta D’Avino Zucchero e le fragole essiccate dell’Azienda agricola Green Berry. L'articolo Torta velocissima ai frutti di bosco e fragole proviene da IreneMilito.it.

Bistrot La Rampe: aperitivi e cene dai sapori ricercati e sempre nuovi Lino Sorrentini 82 08/03/2018 - 00:33 - Ami la buona cucina e cerchi idee per aperitivi e cene di qualità ad Avellino? Con i suoi piatti sempre diversi, in linea con la stagionalità, e oltre i soliti sapori, ecco il Bistrot La Rampe. L'articolo Bistrot La Rampe: aperitivi e cene dai sapori ricercati e sempre nuovi sembra essere il primo... Visita Agendaonline.it per visualizzare il contenuto dell'articolo e le ultime notizie

Burger Bar Grill ha aperto a Roma con Grill Table e Borsa della Carne Luca 84 07/03/2018 - 20:34 - In via dei Filippini, proprio a due passi da piazza della Chiesa Nuova, ha aperto Burger Bar Grill. Il locale, nato dalla collaborazione tra un gruppo di amici accumunati dalla passione per il buon cibo, ha l’obiettivo di unire un format italiano ad influenze americane. Un connubio vincente, che si ritrova non solo nella proposta gastronomica ma anche nell’arredamento. Il locale Uno stile…

Una dieta proteica riduce il rischio di Alzheimer Dcomedieta 89 09/03/2018 - 12:51 - Una dieta con un apporto proteico leggermente più alto della media, ovvero fino a 120 grammi di proteine (non di cibi proteici: considerate che 100 grammi di pollo contengono poco più di 20 grammi di proteine) riduce di dodici volte in meno il rischio di Alzheimer: lo rivela uno studio che ha osservato un campione di volontari seguendo le loro abitudini alimentari. Si è visto che chi mangiava…

La Pastiera Napoletana dello storico Gran Caffè Gambrinus Luca 84 08/03/2018 - 20:55 - Uno dei dolci napoletani più famosi al mondo. La sua origine è antichissima, la sua storia è quasi mito e la sua ricetta ha diverse varianti. Qui di seguito trovate quella autentica, quella dello storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli La Pastiera è un dolce tipico napoletano che si prepara, generalmente, nel periodo di Pasqua. La sua origine si perde nella notte dei tempi: dolce pagano a base di…