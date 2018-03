Salute/Nutrizione

L’allenamento calisthenics per donne principianti Dcomedieta 75 07/03/2018 - 04:11 - Che cos’è il calisthenics? Un tempo si credeva che l’allenamento calisthenics fosse un allenamento prettamente aerobico, dato che non coinvolgeva le macchine tipiche della sala palestra, ma si poteva fare senza ausilio di manubri, bilancieri o altro. In realtà, l’allenamento calisthenics è un allenamento full body composto da esercizi in cui è il corpo stesso a essere lo strumento per diventare…

Fatica surrenale: cos’è, come mangiare e comportarsi Dcomedieta 76 28/02/2018 - 02:07 - La cosiddetta “adrenal fatigue” in italiano nota come fatica surrenale è una sindrome su cui ancora la scienza è dibattuta: esiste, o è un semplice effetto da sovraffaticamento cronico? Chi ha coniato questo termine è il dottor Wilson, chiropratico, che nel 1998 ha parlato per la prima volta dell’esistenza di una sindrome dell’affaticamento surrenale. Secondo questa tesi, le ghiandole del surrene…

Bambini più bassi rischiano l'ictus da adulti afferratainitaliano 85 28/02/2018 - 15:41 - Da un recente studio danese è emerso che i bambini e le bambine di 5/7 centimetri più bassi dei loro coetanei sono più a rischio di ictus ischemico e di ictus emorragico in età adulta Essere bambini più bassi della media può associarsi a un rischio più alto di venire colpiti da ictus in età adulta. Non è una barzelletta, nè una fake news, ma ciò che è emerso da un recente studio di un team di…

Skinny Sprinkles, il beverone dimagrante che conquista i social Dcomedieta 69 07/03/2018 - 20:20 - Si chiama Skinny Sprinkles, è amato dalle celebrità, è amato nei social e si tratta del nuovo beverone dimagrante che in teoria farebbe perdere tantissimo peso perché sazia prima dei pasti principali: in vendita in Inghilterra e negli Stati Uniti, per ora non ancora in Italia (ma si può ordinare dal sito ufficiale), Skinny Sprinkles altro non è che un preparato solubile a base di glucomannano e…

10 nutritive e terapeutiche Ricette per Pasqua con il cavolfiore, un ortaggio benefico. Fausto 73 11/03/2018 - 04:48 - Ricco di vitamine e sali minerali, il cavolfiore è un alimento sano ed equilibrato, essenziale in ogni tipo di dieta. Le sue qualità, sia nutritive che officinali, sono conosciute sin dai tempi antichi, molti metodi curativi includevano infatti i... Questo è solo un riassunto del contenuto. Visita il mio sito Web per i link completi, altri contenuti e altro!

La dieta mediterranea una parte del nostro patrimonio storico arianna 69 09/03/2018 - 01:09 - Chi non ha mai fatto una dieta almeno una volta nella vita? Per ragioni diverse, l’obbiettivo di perdere peso è spesso una costante di molti uomini e donne. La cosa importante come spesso sentiamo e leggiamo è quella di evitare gli eccessi e fare attività fisica, ma questo può essere […]

Incarico nella SINU per due ricercatori Neuromed Istituto Neurologico Mediterraneo - Neuromed 69 02/03/2018 - 19:45 - È stata affidata al Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS) la guida della neonata Sezione regionale Molise-Puglia della Società italiana di Nutrizione umana (SINU). Marialaura Bonaccio, epidemiologa del Dipartimento, è stata infatti eletta coordinatore regionale nel corso dell’ultimo congresso nazionale della SINU, che si è svolto a Torino. Il compito…

Migliori App per Dimagrire – La Nostra Scelta misterloto 96 09/03/2018 - 11:00 - In questa pagina ti mostro alcune delle migliori app per dimagrire che sono disponibili sia in versione Android che iOS . Diciamolo francamente, dimagrire e seguire delle diete non è mai un’impresa facile, costa fatica e sacrificio, spesso anche denaro.

Roma. Burian non spaventa gli animali del Bioparco Umbria e Cultura 102 28/02/2018 - 04:24 - “Tutto sotto controllo al Bioparco di Roma, Burian non impensierisce. I nostri guardiani, anche in vista del crollo delle temperature previsto per domani, hanno messo a punto le apposite procedure per mettere in sicurezza gli animali – dichiara il presidente della Fondazione Bioparco, Federico Coccìa. I keeper inoltre compiono un attento monitoraggio su eventuali sintomi dell’esposizione al freddo…

Diete drastiche da evitare: la dieta Thonon Dcomedieta 68 09/03/2018 - 20:52 - La dieta Thonon è una delle diete drastiche che sta spopolando sia in Europa (Francia e Inghilterra in primis) che negli Stati Uniti: si tratta di una dieta che promette di far perdere circa 5-6 chili nelle prime due settimane, e altri 3-4 chili nelle due settimane di regime di mantenimento o fase di stabilizzazione. In teoria questa fase di stabilizzazione dovrebbe durare fino alla perdita di…

La dieta per la pressione alta funziona anche sulla depressione Dcomedieta 78 27/02/2018 - 17:58 - La dieta per la pressione alta, su esempio della Dieta Dash o TLC, prevede un maggiore consumo di verdura cotta e cruda, frutta (anche con la buccia), tuberi (da variare al posto di pane, pasta, riso), cereali integrali. Questo perché aumentare il consumo di vitamine e sali minerali (special modo il potassio), consumare cibi meno artificiali e più naturali (evitando così sale e altri additivi) e…

Pasto sostitutivo al cioccolato e mandorle: 257 calorie Dcomedieta 92 07/03/2018 - 12:14 - Un pasto sostitutivo al gusto cioccolato e mandorle della dottoressa Kellyann Petrucci, autrice della Dieta del Brodo, un programma detox che promette di perdere fino a 6 chili in 3 settimane. Ideale come pasto sostitutivo a colazione seguendo questo schema di minifasting (digiuno con dieta liquida per colazione e pranzo): MATTINA + PRANZO: MINIFASTING di 7 ORE – mattina: pasto sostitutivo detox…

Biscotti light e ipocalorici: dove comprarli? Dcomedieta 85 06/03/2018 - 20:01 - Da una discussione ieri con una lettrice, si faceva il punto sulle calorie dei biscotti, che in genere viaggiano attorno alle 450 calorie e più ogni 100 grammi. Ma come, e quelli senza grassi, senza zucchero, senza uova o con farine integrali? Ebbene, nonostante nelle etichette moltissimi biscotti appaiono “dietetici” trovare dei biscotti light e ipocalorici confezionati è una bella impresa,…

Vuoi controllare la fame? Usa questi trucchi! Dcomedieta 85 09/03/2018 - 04:43 - Moltissime persone mi fanno sempre la stessa domanda, ovvero, come controllare la fame? Fame che hanno nonostante la colazione al mattino, o passata solo un’ora dal pranzo, o nel pomeriggio (e che lo snack non aiuta a limitare) o dopo cena, magari poco prima di andare a letto, con lo svantaggio che a stomaco brontolante non si riesce a dormire, anzi! Ebbene, controllare la fame si può, ma a…

Una dieta proteica riduce il rischio di Alzheimer Dcomedieta 89 09/03/2018 - 12:51 - Una dieta con un apporto proteico leggermente più alto della media, ovvero fino a 120 grammi di proteine (non di cibi proteici: considerate che 100 grammi di pollo contengono poco più di 20 grammi di proteine) riduce di dodici volte in meno il rischio di Alzheimer: lo rivela uno studio che ha osservato un campione di volontari seguendo le loro abitudini alimentari. Si è visto che chi mangiava…

10 alimenti che alzano la glicemia (e che dovresti limitare) Dcomedieta 75 08/03/2018 - 12:41 - Sempre più persone che seguono una dieta ipocalorica per perdere peso si trovano a combattere anche con la glicemia alta. Infatti, il problema di molte diete ipocaloriche è che spesso si abbonda di cibi ricchi di zuccheri semplici per riuscire a motivare il cliente con i prodotti che usa di solito (biscotti, merendine), aggiungendo anche più frutta, e ovviamente pasta, pane, riso, ma limitando le…

I fiori di bach anche per dimagrire arianna 90 27/02/2018 - 22:35 - I fiori di bach sono utilizzati nella floriterapia, terapia in cui vengono usati estratti di piante specifiche per realizzare trattamenti adatti alla cura di molte malattia. Rimedi naturali che si basano su 38 tipologie di fiori ampiamente e minuziosamente studiate dal famoso dottore e omeopata inglese Bach. Il quale abbandonata […]

I benefici dello switchel, la bevanda all’aceto di mele Dcomedieta 78 08/03/2018 - 20:41 - Che cos’è lo switchel? Si tratta di una bevanda all’aceto di mele e zenzero fresco, che ha grandi benefici per la salute. Riduce lo stato infiammatorio, regolarizza la pressione arteriosa, regolarizza la glicemia (la abbassa), riduce la nausea e la sensazione di stomaco gonfio e bruciori di stomaco, contrasta la ritenzione idrica e ribilancia il corpo di sali minerali, disintossica il fegato e…