Salute/Gastronomia

Burger Bar Grill ha aperto a Roma con Grill Table e Borsa della Carne 84 07/03/2018 - 20:34 - In via dei Filippini, proprio a due passi da piazza della Chiesa Nuova, ha aperto Burger Bar Grill. Il locale, nato dalla collaborazione tra un gruppo di amici accumunati dalla passione per il buon cibo, ha l’obiettivo di unire un format italiano ad influenze americane. Un connubio vincente, che si ritrova non solo nella proposta gastronomica ma anche nell’arredamento. Il locale Uno stile…

Panini al latte extra soffici con mortadella di Bologna IGP nell’impasto 108 06/03/2018 - 07:44 - Per la realizzazione dei panini al latte extra soffici con mortadella di Bologna IGP nell’impasto ho usato come ingredienti principali: la mortadella di Bologna della ditta Falsineo e la farina di grano antico timilia o farina di grano duro da agricoltura biologica della ditta Molino Riggi. Come abbellimento scenografico ho usato: le coppette piccole per gelato... Read More L'articolo Panini al…

“Un filo d’olio” al Museo dell’Olio della Sabina 88 11/03/2018 - 07:19 - Domenica 11 Marzo, dalle ore 15:30, olio e cultura ancora una volta insieme nel Museo dell’Olio della Sabina di Castelnuovo di Farfa, dove sarà possibile partecipare ad una visita narrata delle Sale del Museo, con interventi specifici sull’olio a cura di un esperto del Consorzio Sabina DOP. Alla visita seguirà una sessione teorico-pratica di assaggio, durante la quale sarà illustrato… L'articolo…

LO STABILIMENTO O-I DI BARI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE CRADLE TO CRADLE 89 09/03/2018 - 03:24 - Bari, 8 marzo 2018 – O-I (Owens-Illinois), leader mondiale nella produzione di contenitori in vetro per alimenti e bevande, è la prima azienda di packaging per il settore food & beverage ad ottenere la valutazione “Oro” nella categoria della salute dei materiali della certificazione Cradle to Cradle. Anche lo stabilimento O-I di Bari è stato premiato con questo prestigioso riconoscimento per la…

Il noir di Pino De Luca a Brindisi 92 09/03/2018 - 11:33 - Lo storico Grande Albergo Internazionale di Brindisi, sul lungomare Regina Margherita, sarà la sede della prossima tappa del tour del libro Le rape di Santino di Pino De Luca. Sabato 10 marzo, a partire dalle ore 19, nella Sala Reale dialogherà con l’autore la giornalista Pamela Spinelli, direttore responsabile di NewsPam.it. Un accattivante noir enogastronomico ambientato nell’immaginario paese…

Matrì: carbonara e amatriciana in versione street food 72 09/03/2018 - 13:06 - Carbonara, amatriciana e cacio e pepe preparate al momento, esclusivamente con prodotti di qualità, e servite in comodi recipienti in versione street food e delivery. È questo lo scopo di Matrì, il progetto nato a Roma all’interno del famoso ristorante Il Ciociaro della famiglia Perna Siamo a Roma, nel quartiere Prati, in via Barletta, a due passi da via Cola di Rienzo e dal Vaticano. Lì, da oltre…

Romoletto: lo street food romano è arrivato a Milano 83 07/03/2018 - 04:26 - Dalla collaborazione con Laurenzi Consulting nasce Romoletto, il nuovo format dedicato al cibo romano più autentico e tradizionale. Tra le specialità, pizza bianca e supplì. Ideale per una pausa pranzo o una cena golosa, un veloce spuntino e perché no, una merenda con i colleghi, Romoletto è pronto a fare dello sfizio da strada romano una vera e propria tendenza. Pizza romana in teglia, pizza…

MILANO VETRINA DEL GUSTO: SCIATT A’ PORTER, SAPORI DALLA VALTELLINA 82 09/03/2018 - 12:12 - La Valtellina (con la Valchiavenna) è terra di eccellenze alimentari, grandi vini e piatti che possono soddisfare i palati più esigenti: per questo la Redazione della testata web Borghi d’Europa ha deciso di intraprendere un percorso d’informazione e valorizzazione delle tipicità dell’intera zona montana in provincia di Sondrio, sin da settembre 2017 quando si è tenuto il primo festival del…

FDA approves "ibalizumab-uiyk", new HIV treatment for patients who have limited treatment options 52 10/03/2018 - 01:51 - The U.S. Food and Drug Administration approved ibalizumab-uiyk (Trogarzo*), a new type of antiretroviral medication for adult patients living with HIV who have tried multiple HIV medications in the past (heavily treatment-experienced) and whose HIV infections cannot be successfully treated with other currently available therapies (multidrug resistant HIV, or MDR HIV). Trogarzo* is administered…

950 forme sequestrate: ma l'importante è che non si sappia in giro 67 06/03/2018 - 01:11 - Nel settore del food, il fantastico mondo del “made in Italy” - tutto regolarmente splende agli occhi dei consumatori. O almeno pare. A saperlo osservare però vedremmo che le meraviglie di questo mondo ci vengono dipinte ogni giorno dagli uffici stampa e marketing delle aziende e da un’editoria largamente compiacente.

Produzione di mais in calo: scelte non facili per chi fa intensivo 104 06/03/2018 - 09:13 - Sono bastati pochi giorni - appena novanta - e le gravi accuse lanciate da CiWF (Compassion in World Farming) agli allevatori della filiera del Parmigiano Reggiano, e del Grana Padano, sembrano essere definitivamente rimbalzate sulle coscienze degli interessati. I nostri lettori più attenti senza dubbio lo ricorderanno: correvano i primi dello scorso dicembre, quando l’associazione animalista…