Politica/Matteo Renzi

Giacomo Russo Spena: Big Bang 4 marzo: niente sarà come prima tonino2308 78 07/03/2018 - 23:17 - Big Bang 4 marzo: niente sarà come prima di Giacomo Russo Spena Siamo ad un voto storico: M5S e Lega vincono le elezioni mandando in soffitta le larghe intese e demolendo il Pd di Renzi, che dopo la debacle si è dimesso. Un po’ tutta la sinistra risulta non pervenuta. Si chiude l’era della Seconda Repubblica e ora spetterà al presidente Mattarella far uscire il Paese dall’impasse. E prende piede…

Matteo Renzi "dimissionario ma non troppo": possibile un patto di governo tra PD e M5S? Fabrizio Vinci 75 10/03/2018 - 10:01 - Abbiamo assistito ad una pagina storica per la politica italiana. Queste elezioni hanno sancito il trionfo delle forze anti-establishment, Lega e M5S, e il definitivo crollo proprio di quelle forze che, direttamente o indirettamente, hanno preso parte al Governo o comunque ad azioni di sostegno, come il Partito Democratico e Forza Italia.Funerale politico, dunque, per i due leader dei predetti…

Dialogo immaginario tra Renzi e Di Maio hamisk 67 11/03/2018 - 15:07 - Se il M5S in questa tornata elettorale ha triplicato i suoi voti in parlamento, ottenendo quasi il 33% dei suffragi, questo è dovuto non solo alla bravura e alla combattività dei Di Battista e Di Maio e di tutti gli altri militanti che girato il paese in lungo e largo e convinto con il loro discorso politico innovativo e in qualche modo rivoluzionario, perché si prefigge degli obiettivi in materia…

Air Force Renzi ci è costato 150 milioni di euro chi lo erediterà? afferratainitaliano 86 06/03/2018 - 23:27 - Air Force Renzi, ora è ufficiale: costa 150 milioni di euro. È scritto in un documento del ministero della Difesa Airbus quadrimotore - Un documento della Difesa - escluso dal report inviato in Parlamento - rivela il costo del noleggio da Etihad che dura fino al 2023 Il capriccio di Matteo Renzi – un mega aereo di Stato a noleggio, l’ Air Force Renzi – è riassunto in una cifra altrettanto…

Voto, sconfitta PD. Zappaterra: “Siamo tutti responsabili” Telestense 65 10/03/2018 - 10:05 - “Non fingiamo che la sconfitta del PD in queste elezioni politiche sia tutta colpa di Renzi: il segretario dimissionario ha certamente delle importanti responsabilità, ma io “soffro nel sentire analisi che puntano il dito solo sul segretario e non considerano alcuna responsabilità propria”. Parte da qui la lunga riflessione politica che Marcella Zappaterra – consigliera regionale del Partito…

Enrico Duranti: Lavoro a 5 stelle tonino2308 72 10/03/2018 - 15:59 - Lavoro a 5 stelle Il programma del Movimento di Enrico Duranti Gli ultimi dati sul lavoro non sono incoraggianti. Se pur cala il tasso di disoccupazione dello 0,1%, arrivando all'11,1%, con il picco nella fascia di età tra i 15-24 anni (calo del 1,3% e disoccupazione al 32,7%), le nuove assunzioni sono quasi tutte a tempo determinato. Rispetto a novembre 2016 ci sono stati infatti +450.000…

Inaugurata la galleria d’arte “Renzo Melotti” in ospedale a Cona Telestense 84 07/03/2018 - 18:24 - Si è svolto questa mattina, martedì 6 marzo 2018, il vernissage della Galleria d’Arte “Renzo Melotti” presso l’Ospedale di Cona. All’incontro erano presenti i massimi Dirigenti dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria e dell’Azienda Usl di Ferrara, dell’Azienda Usl di Rovigo e diverse Autorità cittadine. A presentare le 68 opere esposte (di 53 artisti) – dislocate nell’Area Accoglienza, nel…