Politica/Luigi di Maio

Dialogo immaginario tra Renzi e Di Maio 67 11/03/2018 - 15:07 - Se il M5S in questa tornata elettorale ha triplicato i suoi voti in parlamento, ottenendo quasi il 33% dei suffragi, questo è dovuto non solo alla bravura e alla combattività dei Di Battista e Di Maio e di tutti gli altri militanti che girato il paese in lungo e largo e convinto con il loro discorso politico innovativo e in qualche modo rivoluzionario, perché si prefigge degli obiettivi in materia…

Grillo ironizza sul rebus governo. e posta un video sul suo blog 87 10/03/2018 - 10:19 - Questione di numeri. E’ proprio sulle cifre che si gioca la partita per andare al governo. Beppe Grillo ironizza, attraverso un video sul suo blog, su possibili alleanze ed accordi e lo fa disegnando col più e col meno le percentuali di formazione politica sulla sabbia. Dopo le previsioni di scenari improbabili dove tutti, nessuno escluso, sembrano concorrere per la formazione del nuovo governo,…

Elezioni Politiche 2018, in Calabria trionfa il M5s con oltre il 40% 78 08/03/2018 - 00:47 - Si consolida in Calabria l’avanzata del Movimento 5 Stelle che supera il 40% tanto alla Camera quanto al Senato e che all’uninominale Camera Calabria 1, in 368 collegi su 1152 sfiora il 50%. I 5 stelle al Senato proporzionale quando sono stati scrutinati 1213 sezioni su 2416, sono attestati oltre il 42%, seguiti dal centrodestra […]

Giacomo Russo Spena: Big Bang 4 marzo: niente sarà come prima 78 07/03/2018 - 23:17 - Big Bang 4 marzo: niente sarà come prima di Giacomo Russo Spena Siamo ad un voto storico: M5S e Lega vincono le elezioni mandando in soffitta le larghe intese e demolendo il Pd di Renzi, che dopo la debacle si è dimesso. Un po’ tutta la sinistra risulta non pervenuta. Si chiude l’era della Seconda Repubblica e ora spetterà al presidente Mattarella far uscire il Paese dall’impasse. E prende piede…

Elezioni Politiche 18: ecco i parlamentari calabresi 108 09/03/2018 - 09:09 - E’ a maggioranza M5s la pattuglia dei parlamentari calabresi, 20 deputati e 10 senatori, eletti nelle elezioni politiche di domenica 4 marzo dove, tra i nomi usciti dalle urne c’è anche quello del leader della Lega e candidato premier Matteo Salvini. Sono 17 i pentastellati che torneranno o faranno il loro primo ingresso alla Camera […]

REDDITO DI CITTADINANZA/ Campiglio: misura giusta, ma quella di M5s non sta in piedi 81 10/03/2018 - 10:01 - Torna alla ribalta la proposta del reddito di cittadinanza targata Movimento 5 Stelle. Per LUIGI CAMPIGLIO può essere lo spunto per mettere a punto una misura più efficace(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:04:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ L'imbroglio di M5s e quel Sud condannato al voto di scambio, di S. LucianoCROLLO NASCITE/ Campiglio: è in gioco la sopravvivenza dell'Italia, int. a L.…

Matteo Renzi "dimissionario ma non troppo": possibile un patto di governo tra PD e M5S? 75 10/03/2018 - 10:01 - Abbiamo assistito ad una pagina storica per la politica italiana. Queste elezioni hanno sancito il trionfo delle forze anti-establishment, Lega e M5S, e il definitivo crollo proprio di quelle forze che, direttamente o indirettamente, hanno preso parte al Governo o comunque ad azioni di sostegno, come il Partito Democratico e Forza Italia.Funerale politico, dunque, per i due leader dei predetti…

futuri scenari politici a seguito alle elezioni politiche dell'8marzo 2018 81 08/03/2018 - 15:08 - L'unico dato che emerge con forza dopo le elezioni polisce del 4 marzo scorso è il seguente: C'è un'incongruenza di fondo di principi, d'idelai e di storie politiche tra le diverse forze politiche , ovviamente tutte impossibilitate a formare da sole una maggioranza politica in parlamento. Immaginate che Di Maio vada a governare ad esempio con la Boschi del PD! Lei vorrebbe fare decreti per…

Elezioni 2018, tutti i collegi in Sicilia: il Movimento 5 Stelle fa “cappotto” 83 07/03/2018 - 21:36 - Camera. Nel collegio Palermo San Lorenzo, Aldo Penna dei 5 stelle al 48 per cento, Francesco Cascio del Centrodestra al 30, Leopoldo Piampiano del Centrosinistra al 13, Erasmo Palazzotto al 4. A Palermo Libertà, Giorgio Trizzino M5s al 41 per cento, Ada Terenghi del Centrodestra al 29, Milena Gentile del Centrodestra al 18 e Antonella Monastra di …

SCENARIO/ Def e Ue mandano già fuori strada Salvini e Di Maio 80 11/03/2018 - 10:00 - Di Maio e Salvini hanno di fronte a loro delle scadenze importanti, specie a livello europeo. E rischiano di andare fuori strada ancora prima di governare. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 06:00:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ Campiglio: misura giusta, ma quella di M5s non sta in piediSPILLO/ Il piano svendi-Italia dei 5 Stelle approvato (anche) da Monti, di P. Annoni

Sicilia, Piera Aiello eletta con il M5S Stravince la candidata «senza volto» 85 08/03/2018 - 13:57 - Il M5S stravince in Sicilia e porta in Parlamento anche Piera Aiello, candidata che fa il pieno di nonostante in campagna elettorale non si sia mai potuta esporre mettendoci la faccia, nel senso letterale dell’espressione. Negli incontri pubblici parlava senza mostrare il suo volto, e la sua foto non era nemmeno sui fac-simile delle schede …

GOVERNO M5S-CENTRODESTRA/ Il programma economico-sociale è già pronto... 13 12/03/2018 - 09:56 - Movimento 5 Stelle e centrodestra potrebbero convergere a livello programmatico per creare un Governo per l'unificazione nazionale, dice GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Def e Ue mandano già fuori strada Salvini e Di Maio, di S. CingolaniREDDITO DI CITTADINANZA/ Campiglio: misura giusta, ma quella di M5s non sta in piedi

Augusto Illuminati: Dopo il 4 marzo 81 08/03/2018 - 15:33 - Dopo il 4 marzo di Augusto Illuminati La crociata dell’establishment contro un generico pericolo populista ha avuto un grande successo sulle riviste accademiche, sui quotidiani di massa, nei partiti seri e perfino in molti circoli di sinistra estrema: peccato che nella realtà elettorale abbia fatto flop Forse sarebbe stato meglio avere un po’ di sano seppur magro populismo di sinistra, tipo…

M5S NON FA PAURA/ L'inseguimento di Marchionne e Boccia al carro dei vincitori 94 08/03/2018 - 09:36 - Sergio Marchionne, Vincenzo Boccia e altri industriali non sembrano essere spaventati da un eventuale Governo 5 Stelle. Convinzione politica o tattica di sopravvivenza? SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 08:56:00 GMT)TELECOM ITALIA/ Elliott e lo schiaffo a Bolloré che fa pensare a Berlusconi e Patuano, di ZaccheoEMBRACO/ La lezione per Calenda e l’Italia dopo i licenziamenti sospesi, di…