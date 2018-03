Esteri/Medio Oriente

Time2Translate: arriva lo smartwatch “traduttore” ventoh 83 08/03/2018 - 23:49 - Time2Translate è uno smartwatch che può tradurre in tempo reale ben 9 lingue diverse tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, arabo, cinese e giapponese. E’ in grado di recepire frasi pronunciate a ben 2 metri di distanza. La startup australiana Lingmo, azienda che lo scorso anno aveva lanciato con successo i suoi auricolari […]

Lettera alle Donne gliscomunicati88 81 08/03/2018 - 16:11 - Auguro a tutte, di svegliarsi al mattino, libere di esistere e di essere serene, perché se la felicità è solo una serie di sprazzi che si verificano nel corso della vita, la serenità è quella condizione che ci permette di vivere davvero, e pienamente, la nostra esistenza... Continua a leggere...

L’8 marzo con donne ebree, musulmane, cristiane e laiche per dire #NoallaViolenza improntalaquila 103 04/03/2018 - 07:17 - “Siamo con tutti i popoli, con i bambini, le donne e gli anziani che soffrono e sono vittime di abusi sessuali e lavorativi, per questo in occasione dell’ 8 marzo, Festa internazionale della donna, le comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai), il Movimento internazionale, transculturale e interprofessionale “Uniti per Unire” e L’ Università di […] …

Generale israeliano: l'uccisione di Nasrallah sarebbe decisiva per la vittoria nella prossima guerra... L'AntiDiplomatico 109 05/03/2018 - 22:04 - L'obiettivo di Israele nella sua prossima guerra nel nord sarà "ottenere una vittoria decisiva", compreso l'assassinio del leader di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha dichiarato un generale delle Forze di difesa israeliane (IDF). "Se riuscissimo a uccidere Nasrallah nella prossima guerra, lo vedremo come una vittoria decisiva", ha dichiarato il generale Yaakov Barak quando gli è stato…

VIDEO. Deir Ezzor, l'Esercito siriano sequestra all'ISIS missili israeliani L'AntiDiplomatico 93 04/03/2018 - 05:19 - Secondo quanto ha riportato dall'agenzia di stampa siriana ufficiale SANA, si tratta du un deposito di armi dei membri del gruppo terroristico ISIS abbandonato dopo essere fuggiti nei sobborghi della città di Abu Kamal: ultimo baluardo dell'ISIS nella provincia di Deir Ezzor prima che venisse liberato dall'esercito siriano lo scorso novembre. I funzionari siriani hanno riferito che tra le…

Siria, nuovo attacco della coalizione guidata dagli Stati Uniti uccide 30 civili a Hasaka L'AntiDiplomatico 86 07/03/2018 - 22:39 - Gli aerei da combattimento della coalizione anti-ISIS, guidata dagli Stati Uniti, hanno bombardato la città di Abu Hamda Al-dashisha nel nord della Siria, lasciando 30 civili morti, la maggior parte dei quali donne e bambini. Secondo quanto riportato da alcuni media, gli aerei hanno attaccato la principale area di mercato della citata città, situata a sud della provincia di Hasaka. Dozzine di…

Assad ha vinto. Ora che si fa in Siria? afferratainitaliano 100 05/03/2018 - 21:34 - La situazione in Siria è una tragedia di proporzioni epiche, che può rendere difficile una visione sobria. Tuttavia, una tale visione deve riconoscere tre dinamiche cruciali guardando avanti”. Così Mara Karlin, senior fellow alla Brookings Institution , analista di cose siriane, ha parlato a una recente commissione per gli affari esteri del Congresso americano. “In primo luogo, Assad ha vinto…

“Culture a confronto: l’Italia omaggia l’Egitto”, un dialogo di Pace bumbiMediaPress.com 101 05/03/2018 - 17:04 - La Dr.ssa Hajar Medhat Seilfelnasr, Direttore dell’Ufficio delle Relazioni Culturali e Didattiche dell’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto a Roma, in collaborazione con l’Associazione culturale Occhio dell’Arte, ha aperto lo scorso 28 febbraio i giardini e le sale espositive dell’Ufficio per un evento culturale dal titolo “Culture a confronto: l’Italia omaggia l’Egitto”– percorsi visuali e…

UNA SOLA SOLUZIONE: MACROREGIONE! IL TALEBANO 73 07/03/2018 - 21:24 - Il dato fondamentale, confermato da questa tornata elettorale, è che l’Italia è un paese tanto diviso al suo interno, che può essere governato solo dal suo esterno – e probabilmente gli architetti della City che progettarono e guidarono la costituzione del Regno d’Italia (e che poi assemblarono altri stati-arlecchino come Iraq, Siria, Cipro, Libano, Sudan, Jugoslavia…) avevano proprio questo…

Hamas: Israele ha commesso 2984 crimini in Cisgiordania in un solo mese L'AntiDiplomatico 102 09/03/2018 - 07:01 - Le forze di guerra israeliane hanno commesso 2984 crimini circa a febbraio. Tra uccisioni e arresti contro il popolo palestinese nella West Bank occupata sono quasi tremila i crimini dell'esercito israeliano secondo le statistiche fornite dal Movimento di resistenza islamica palestinese (HAMAS). Lo riporta Hispan Tv. HAMAS ha denunciato che i crimini dei soldati israeliani contro i palestinesi…