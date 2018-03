Economia/Promozioni

Mafia, Dell’Utri resta in carcere: rigettata la richiesta di revisione per l’ex senatore 61 12/03/2018 - 06:13 - E’ stata respinta dalla seconda sezione della Corte di appello di Caltanissetta la richiesta di revisione presentata da Marcello Dell’Utri, che sta scontando una condanna a sette anni di reclusione per concorso in associazione mafiosa. La decisione blocca automaticamente anche l’istanza di sospensione della pena che era stata avanzata dalla Procura generale del capoluogo nisseno. …

Amnesia Collection è gratis su Steam 86 10/03/2018 - 06:27 - Tutti gli amanti dei giochi horror saranno sicuramente felici per questa notizia. Da poche ore, infatti, Amnesia Collection è disponibile in maniera gratuita, per un periodo di tempo limitato, su Steam. Il pacchetto comprende Amnesia: A machine for Pigs e Amnesia: The Dark Descent, e una volta riscattati saranno sempre disponibili nella propria libreria. Per poterli ottenere vi basterà seguire il…

Edda Ciano, tra cuore e cuore. Unica data romana. Teatro Sala Vignoli, 17 marzo 2018 1 12/03/2018 - 10:13 - TEATRO SALA VIGNOLI presenta Edda Ciano: tra cuore e cuore Musical di Dino Scuderi musiche di Dino Scuderi testi e liriche di Dino Scuderi ed Elisabetta Tulli regia e coreografie di Roberto Rossetti prodotto dalla Compagnia della Marca su concessione di MediterrArea con Floriana Monici, Roberto Rossetti, Brunella Platania con la partecipazione straordinaria di Michele Carfora e con: Alessandro…

The Sims Mobile disponibile gratis per iOS e Android 71 09/03/2018 - 14:35 - The Sims Mobile è disponibile gratis per il download su Play Store per i dispositivi con sistema operativo Android e su App Store per iOS . Electronic Arts aveva già preannunciato il rilascio del videogame nel corso dello scorso anno. Adesso arriva ufficialmente il videogioco , che riprende una saga ormai nota da molto tempo e che punta ancora di più sulla personalizzazione, in riferimento allo…

Ancora prodotti KOOGEEK in offerta! 83 09/03/2018 - 18:10 - Ne abbiamo già pubblicati alcuni, ma il produttore cinese sembra non averne mai abbastanza e ci fa sapere che sono disponibili altri prodotti scontati grazie ad alcuni codici che riporteremo qui sul blog. Andiamo a vedere di cosa si tratta:Koogeek ci comunica alcuni codici sconto riguardanti dei prodotti presenti su Amazon, oggi è possibile acquistarli a prezzi davvero appetibili! Vediamo quali…

8 Marzo, con Moby e Tirrenia sconto del 100% alle donne 79 09/03/2018 - 16:00 - Moby e Tirrenia fanno un regalo speciale alle donne in occasione della loro Festa: le due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori offrono il 100% di sconto sulla tariffa passeggero, a coloro che prenotano nella giornata di oggi per le partenze fino al prossimo 30 novembre. Ottenere lo sconto è facile: basta andare sui siti delle due Compagnie (www.moby.it…

Lavori gravosi, categorie ampliate a 15 90 06/03/2018 - 17:53 - Le categorie di lavoratori che possono usufruire degli sconti contributivi per lavori gravosi sono stati ampliati da 11 a 15. Per tali categorie ricordiamo è permesso l’accesso all’Ape sociale e alla pensione anticipata con 41 anni di contributi. Proprio nel corso della settimana appena trascorsa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ampliamento delle categorie considerate …

Film gratis: guida allo streaming legale a costo zero 116 09/03/2018 - 06:25 - Fermo restando che per me andare al cinema, oggi, rimane un’esperienza mistica che nessun Netflix potrà mai pareggiare, e considerando che in linea di massima non tutti hanno soldi da spendere per vedere film online, direi che una bella rassegna del miglior cinema disponibile in streaming gratuito non sia affatto male: sia perchè comunque in […]

[GUIDA] Come aggirare il blocco degli account di Spotify nelle versioni craccate! 73 08/03/2018 - 01:47 - In queste ore, il più famoso sito di streaming musicale ha dichiarato guerra ai "cracker" più incalliti. Ebbene sì, dopo anni di onorato servizio il vostro file .apk ha smesso di farvi ascoltare Spotify gratis. Ma perchè? Andiamo a vedere cos'è successo e cosa si sono inventati:ATTENZIONE: Con questa guida non è mia intenzione incentivare alla pirateria, ricordo che scaricare illegalmente servizi…

Torna la Torino Cocktail Week 2018 71 09/03/2018 - 21:06 - Saranno presenti oltre 40 locali e tantissimi bartender di fama internazionale per un evento interamente dedicato al bere di qualità ma in maniera responsabile Dopo il successo della scorsa edizione, dal 19 al 25 marzo torna la Torino Cocktail Week, la settimana dedicata alla miscelazione con oltre 40 locali aderenti, bartender di fama internazionale, masterclass e workshop che mira a promuovere…

Come provare l’emozione del Casino gratis 90 07/03/2018 - 22:52 - Le slot machine hanno un fascino irresistibile. Si tratta di un gioco semplice nel meccanismo: si tira una leva, un meccanismo fa ruotare dei cilindri, e nell’interminabile decina di secondi che i vari disegni vorticano davanti ai nostri occhi si spera che tutto si fermi formando la combinazione vincente. Forse …

Chavez, grande architetto dell'integrazione latinoamericana e promotore del mondo multipolare 76 09/03/2018 - 23:06 - AVN "Il mondo del XXI secolo che già incombe all'orizzonte, non sarà bipolare, nemmeno unipolare, grazie a Dio sarà multipolare”. La frase fu pronunciata dall'allora candidato presidenziale, Hugo Chávez Frías, il 12 agosto 1998, in una conferenza dal Palazzo delle Accademie, a Caracas, indicando il percorso che avrebbe intrapreso il suo futuro governo in politica estera. Dopo aver ottenuto…

È boom degli acquisti online da dispositivi mobile per Tikato 323 08/03/2018 - 10:20 - Tikato è la startup vicentina fondata da Alberto Rasotto, Davide Baù, Andrea Boffo e Alberto Reghelin che, in pochi anni, è riuscita a diventare la piattaforma leader in Italia nel settore dei coupon online. Il suo core business è la realizzazione di piattaforme web in grado di offrire agli utenti codici sconto in maniera totalmente gratuita. Il sito di punta per l’azienda è Piucodicisconto.com,…