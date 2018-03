Economia/Fisco

IL REDDITO DI CITTADINANZA NON C’ENTRA NULLA CON IL VOTO DEL SUD IL TALEBANO 73 08/03/2018 - 21:44 - Di Vincenzo Sofo “Il Movimento 5 Stelle ha sbancato al Sud grazie alla promessa dell’istituzione del reddito di cittadinanza” è da giorni il commento più gettonato su social, giornali e tv a commento dei risultati elettorali. Una narrazione, quella che il sud si sia affidato a chi gli ha fatto la promessa più assistenzialista, che fa comodo a Pd, centristi e Forza Italia per giustificare il loro…

Stufe a pellet, bonus fino al 65% mutuonews2 85 09/03/2018 - 10:42 - Anche l’acquisto di una nuova stufa a pellet può comportare importanti detrazioni Irpef se effettuato rispettando particolari requisiti. Secondo la legge di bilancio 2018 l’acquisto di una stufa a pellet può infatti comportare un bonus fino al 65% a patto però che sia legata a lavori di ristrutturazione, all’acquisto di mobili ed elettrodomestici o ad …

SPY FINANZA/ Gli interessi (Usa e Ue) dietro le "follie" di Trump gianvi01 59 11/03/2018 - 01:59 - Negli Stati Uniti e in Europa c'è chi è pronto a sfruttare le mosse di Trump, compresa quella sui dazi commerciali, a proprio vantaggio, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:06:00 GMT)SPY FINANZA/ Italia "cavia" per un nuovo esperimento dell'Ue, di M. BottarelliM5S NON FA PAURA/ L'inseguimento di Marchionne e Boccia al carro dei vincitori, di S. Luciano

SPY FINANZA/ Italia "cavia" per un nuovo esperimento dell'Ue gianvi01 52 10/03/2018 - 01:52 - Dopo le parole di Draghi e gli avvertimenti della Commissione europea, vien da pensare che l'Italia possa essere la cavia di un grande esperimento sul suo debito. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 06:06:00 GMT)SPY FINANZA/ La tattica di Trump per riaccendere la "stamperia" della Fed, di M. BottarelliBITCOIN & CO./ La forza della blockchain e la resa delle banche centrali, di G.…

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE CAT. PROT. UDINE lavoroperdisabili 95 09/03/2018 - 10:48 - Cooperjob S.p.A. - Agenzia per Lavoro seleziona, per azienda limitrofi Udine, IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE CAT. PROTETTE UDINE La risorsa si occuperà di: - fatturazione italia/estero con relativa conoscenza della normativa iva dpr 633/72; - fatture acquisto: allegare bolle a fatture

CAF baresi sotto assedio per il reddito di cittadinanza pallequadre 70 08/03/2018 - 17:24 - Oh, non dite che non ci ho nemmeno provato eh! Ci ho provato eccome a cercare di capire, di non limitarmi a dire "ah-ha siete stronzi", a dare una spiegazione al grosso supporto ai cinque stelle da parte dell'elettorato principalmente del sud e delle isole. Ma si, fra disoccupazione e stipendi bassi, nero e lavoro malpagato, è normale sperino nel reddito di cittadinanza. Non tutti... perché a

UNA SOLA SOLUZIONE: MACROREGIONE! IL TALEBANO 73 07/03/2018 - 21:24 - Il dato fondamentale, confermato da questa tornata elettorale, è che l’Italia è un paese tanto diviso al suo interno, che può essere governato solo dal suo esterno – e probabilmente gli architetti della City che progettarono e guidarono la costituzione del Regno d’Italia (e che poi assemblarono altri stati-arlecchino come Iraq, Siria, Cipro, Libano, Sudan, Jugoslavia…) avevano proprio questo…

REDDITO DI CITTADINANZA/ Campiglio: misura giusta, ma quella di M5s non sta in piedi gianvi01 81 10/03/2018 - 10:01 - Torna alla ribalta la proposta del reddito di cittadinanza targata Movimento 5 Stelle. Per LUIGI CAMPIGLIO può essere lo spunto per mettere a punto una misura più efficace(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:04:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ L'imbroglio di M5s e quel Sud condannato al voto di scambio, di S. LucianoCROLLO NASCITE/ Campiglio: è in gioco la sopravvivenza dell'Italia, int. a L.…

CAF confermano richieste reddito di cittadinanza pallequadre 42 10/03/2018 - 01:38 - Recente notizia, che ho dato anche io, che parlava di come decine e decine di persone si fossero rivolte a diversi CAF e persino comuni chiedendo i moduli per fare richiesta per il reddito di cittadinanza o informazioni su come e quando verrà fuori. Alcuni, in uno slancio di pignoleria che personalmente non ho apprezzato, hanno urlato alla bufala, guidati dai cinque stelle. Che fosse una notizia

A Napoli i 5 Stelle sono chiamati alla prima prova Giuseppe Aragno 110 08/03/2018 - 05:04 - In virtù delle leggi sul bilancio imposte al Paese, la Corte dei Conti ha respinto il ricorso dell’amministrazione cittadina. Di fatto, si sta tentando di commissariare la democrazia, utilizzando un debito contratto dal Comune di Napoli trent’anni fa come cappio che soffoca la città e colpisce l’uomo che la rappresenta, solo perché non cala la […]

Pallamano: il bilancio in casa Estense Telestense 52 11/03/2018 - 17:50 - Vincono i ragazzi, perdono le ragazze L’ Handball Estense vince una partita fondamentale: contro Emmeti Group il risultato finale (25-24) sorride alla truppa allenata da Coach Giacomel. Parte fortissimo l’Estense con Capitan Sacco in serata di grazia e Pavani, ancora una volta, in versione saracinesca e para rigori. Dopo 15 minuti di gara la compagine ferrarese è già avanti 9-4; poi arriva un…

FINO AL 73% DELL’ AUMENTO DELL’ ASPETTATIVA DI VITA SI DEVE AI NUOVI FARMACI Salute Domani 76 10/03/2018 - 10:00 - Dal 1960 al 2014 l’aspettativa di vita a livello mondiale è aumentata di 19 anni. In particolare, si è registrato un +11 nei paesi ad alto reddito e un +24 nei paesi a basso e medio reddito. L’allungamento dell’aspettativa di vita è riconducibile in gran parte (73%) al contributo dei nuovi farmaci (Fonti: The European House Ambrosetti - Rapporto 2016 e Lichtenberg FR. Health Policy Technol 2014).…

SCENARIO/ Def e Ue mandano già fuori strada Salvini e Di Maio gianvi01 80 11/03/2018 - 10:00 - Di Maio e Salvini hanno di fronte a loro delle scadenze importanti, specie a livello europeo. E rischiano di andare fuori strada ancora prima di governare. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 06:00:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ Campiglio: misura giusta, ma quella di M5s non sta in piediSPILLO/ Il piano svendi-Italia dei 5 Stelle approvato (anche) da Monti, di P. Annoni