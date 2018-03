Economia/Crisi Economica

Un nuovo asilo nido per il MIUR laura branca 82 09/03/2018 - 15:19 - p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BolognaNidiCronaca Bambina Un nuovo asilo nido all’interno del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca. Il progetto è stato annunciato ieri durante la Giornata Internazionale della Donna organizzata dallo stesso Ministero per promuovere il benessere sui luoghi di lavoro.A dare la buona novella è stato un uomo: il direttore…

Demolizioni a Triscina: oltre 10 offerte in gara Flavio Leone 75 09/03/2018 - 15:11 - Sono scaduti ieri alle ore 13:00 i termini per la partecipazione al bando di gara per l’affidamento dei lavori di demolizione di 85 opere abusive nel territorio di Castelvetrano. Undici le ditte che hanno presentato domanda. A causa di un errore di comunicazione, inizialmente era stata divulgata la notizia che le aziende fossero solamente due. L’importo complessivo dell’appalto è di […] …

EuroMemorandum 2018 Buongiorno Slovacchia 61 11/03/2018 - 02:16 - “L’Unione europea può ancora essere salvata? Le implicazioni di un’Europa a più velocità” questo il titolo del volume realizzato anche quest’anno dal Gruppo EuroMemo. Sono trascorsi circa dieci anni dallo scoppio della crisi e, dopo l’adozione . . . → Leggi

Enrico Duranti: Lavoro a 5 stelle tonino2308 72 10/03/2018 - 15:59 - Lavoro a 5 stelle Il programma del Movimento di Enrico Duranti Gli ultimi dati sul lavoro non sono incoraggianti. Se pur cala il tasso di disoccupazione dello 0,1%, arrivando all'11,1%, con il picco nella fascia di età tra i 15-24 anni (calo del 1,3% e disoccupazione al 32,7%), le nuove assunzioni sono quasi tutte a tempo determinato. Rispetto a novembre 2016 ci sono stati infatti +450.000…

Il Parlamento slovacco evacuato per allarme bomba Buongiorno Slovacchia 73 09/03/2018 - 18:05 - Questa mattina l’edificio del Parlamento slovacco è stato evacuato dopo che vari impiegati del Parlamento hanno ricevuto una e-mail che annunciava una bomba nel palazzo. Dopo un controllo della polizia durato tre ore, anche con l’ausilio di unità cinofile addestrate, . . . → Leggi

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE CAT. PROT. UDINE lavoroperdisabili 95 09/03/2018 - 10:48 - Cooperjob S.p.A. - Agenzia per Lavoro seleziona, per azienda limitrofi Udine, IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE CAT. PROTETTE UDINE La risorsa si occuperà di: - fatturazione italia/estero con relativa conoscenza della normativa iva dpr 633/72; - fatture acquisto: allegare bolle a fatture

Occasioni nel Vallo di Diano. Costa Crociere assume 450 lavoratori lavoroperdisabili 78 09/03/2018 - 10:56 - Occasioni nel Vallo di Diano. Costa Crociere assume 450 lavoratori - Al via una maxi campagna di assunzioni in TUA in Abruzzo, la Società Unica Abruzzese di Trasporto ha pubblicato un interessante bando di concorso per l’effettuazione di 79 nuove risorse in diversi settori aziendali, anche per appartenenti alle categorie protette L.68/99.

UNIVERSITA' D'ANNUNZIO, GIUDICE LAVORO ANNULLA SANZIONI A DE CAROLIS AbruzzoWeb Notizie 55 10/03/2018 - 02:02 - CHIETI - Il giudice del lavoro del tribunale di Chieti, Laura Ciarcia, ha accolto il ricorso del componente del Senato accademico dell'Università di Chieti Goffredo De Carolis, annullando il provvedimento disciplinare a suo carico con il quale l'allora direttore generale Filippo Del Vecchio lo aveva sospeso dal servizio, interrompendo anche l'erogazione della retribuzione per tre mesi dal 3 aprile…

Chavez, grande architetto dell'integrazione latinoamericana e promotore del mondo multipolare L'AntiDiplomatico 76 09/03/2018 - 23:06 - AVN "Il mondo del XXI secolo che già incombe all'orizzonte, non sarà bipolare, nemmeno unipolare, grazie a Dio sarà multipolare”. La frase fu pronunciata dall'allora candidato presidenziale, Hugo Chávez Frías, il 12 agosto 1998, in una conferenza dal Palazzo delle Accademie, a Caracas, indicando il percorso che avrebbe intrapreso il suo futuro governo in politica estera. Dopo aver ottenuto…

Il bus CAMAC Ionela 52 11/03/2018 - 22:27 - Il bus CAMAC (Computer Automated Measurement And Control), un sistema modulare di gestione dati utilizzato in molti laboratori di ricerca di fisica nucleare e in molti siti industriali. Vediamo come funziona. Il bus CAMAC è uno standard internazionale definito dalla commissione ESONE (European Standard On Nuclear Electronics) del JCR, Ispra. Il bus è un insieme di conduttori elettrici che…

Sergio Bellucci: La crisi e la Transizione III – Lavoro e capitale tonino2308 46 11/03/2018 - 23:55 - La crisi e la Transizione III – Lavoro e capitale Il tema del potere della conoscenza nell’atto produttivo di Sergio Bellucci In innumerevoli dibattiti di questi anni, di fronte alle analisi sulle trasformazioni del lavoro indotte dalle tecnologie digitali che si stavano producendo, sono stato invitato ad analizzare, a livello globale, lo sviluppo del mondo del lavoro. Si obiettava che, alla…

Nuovo brevetto mostra cavi Lightning resistenti all’acqua Eva 78 10/03/2018 - 05:56 - Nonostante molti dei brevetti depositati non vedranno mai la luce del sole è interessante però notare come Apple lavori dietro le quinte. Stando a quanto condiviso da Patently Apple, l’azienda di Cupertino starebbe lavorando a un cavo Lightning con connettore stagno, ovvero resistente all’acqua. L’impermeabilità sta diventando via via un punto di riferimento per i ...