Cultura e Spettacolo/Teatro

Messina, rimane senza casa e prova a darsi fuoco al Municipio: denunciata 57enne di Giostra Fabrizio Vinci 32 12/03/2018 - 01:57 - E' accaduto giovedì scorso: una 57enne residente a Giostra, disperata per essere rimasta senza casa, ha provato a darsi fuoco in una delle stanze di Palazzo Zanca a Messina.La donna aveva occupato abusivamente, con la sua famiglia, una casa popolare del Volano; tuttavia, le forze dell'Ordine li avevano costretti a sgomberare. La 57enne si reca quindi al Comune in cerca spiegazioni e soluzioni,…

ACQUISTA CON 100 EURO FALSI, CAMPANO DENUNCIATO AbruzzoWeb Notizie 54 11/03/2018 - 02:09 - AVEZZANO - Nei giorni scorsi, il personale del commissariato di Avezzano (L'Aquila) ha denunciato in stato di libertà un 24enne, pregiudicato campano, residente nel Teatino. Il giovane, nel dicembre scorso, si era recato in un negozio di parrucchiere di Avezzano con il pretesto di prendere appuntamento per un taglio di capelli e, nell’occasione, aveva acquistato uno shampoo con una banconota da…

Al teatro Lyrick divertimento assicurato con Massimo Lopez e Tullio Solenghi Umbria e Cultura 115 09/03/2018 - 07:01 - Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo quindici anni e lo fanno come due vecchi amici che si ritrovano, in Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show di cui sono interpreti e autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Per la stagione “Concentrato di emozioni”, lo spettacolo arriva sul palco del teatro Lyrick di Assisi giovedì…

Raimondo Todaro biografia: età, altezza, peso, figli, moglie e vita privata - Spettegolando Rita Minini 100 08/03/2018 - 08:44 - Raimondo Todaro ballerino italiano è nato a Catania il 19 Gennaio 1987 sotto il segno zodiacale del Capricorno, è alto un metro e novanta centimetri, pesa circa ottanta chili ed ha capelli ed occhi castani. Raimondo sin dalla giovane età si avvicina al mondo della danza: a cinque anni inizia a muovere i primi passi …

Il Segreto anticipazioni: puntata di oggi giovedì 8 marzo 2018 luzo74 78 09/03/2018 - 17:14 - Oggi giovedì 8 marzo 2018, nella nuova puntata de Il Segreto che vedremo alle 16.30 su Canale 5, Matias si reca da Beatriz per dirle che Alfonso ed Emilia sono a conoscenza della loro relazione clandestina. Il comportamento della ragazza non è quello che il giovane spera di vedere… IL SEGRETO-Le passioni saranno ancora le […]

Rogue Gunner – un “dual stick shooter” stracolmo di azione!! xantarmob 90 09/03/2018 - 10:01 - Rogue Gunner per iPhone e Android manderà in estasi gli appassionati degli sparatutto, grazie alla sua azione intensa e al suo comparto tecnico di ottima qualità! Benvenuti nel mondo Cyber! Scegliete e utilizzate uno dei 3 campioni per polverizzare alieni, mostri e robot; raccogliete, saccheggiate e scoprite tantissimi segreti nella prigione senza fine e nell’arena! Il cyber […] L'articolo…

Reddito di cittadinanza tra verità e false bufale Parole Democratiche 69 09/03/2018 - 16:59 - Ha fatto il giro del web la notizia secondo la quale alcuni CAF – soprattutto in Puglia ma anche in Sicilia – sarebbero stati presi d’assalto da persone che chiedevano i moduli per fare richiesta del reddito di cittadinanza . Non fatevi prendere in giro. La notizia di persone che si recano ai CAF per chiedere notizie sul reddito di cittadinanza è vera, VERISSIMA! Vi spieghiamo perché. Chi è Stefano Bianco? subliminare 82 09/03/2018 - 11:28 - Stefano Bianco è un attore, nasce a Torino il 24 settembre 1989, si diploma presso il Liceo Teatro Nuovo di Torino indirizzo teatrale, studia in scuole di recitazione, si laurea al DAMS indirizzo cinema ed ha una carriera prettamente da attore in film e teatro. Ha partecipato alla serie televisiva Il Peccato e la Vergogna, alla fiction Mia Madre per la regia di Ricky Tognazzi, a Fuga di cervelli…

Pari di tacco allo scadere, 2-2 Cagliari-Lazio MagazinePragma 38 12/03/2018 - 00:31 - In un pomeriggio iniziato col sentito tributo a Davide Astori da parte di tutta la Sardegna Arena, la gara con i capitolini è stata decisa a quindici secondi dal termine con un colpo di classe condito da un pizzico di fortuna da parte di Ciro Immobile. Sino a quel momento i ragazzi di Diego Lopez […] …

Forcella strit: il progetto – spettacolo cerca talenti MagazinePragma 88 11/03/2018 - 10:27 - Una denominazione ad hoc per un progetto che nasce nel cuore di Napoli, al teatro del popolo un progetto rivolto a tutti i cantanti, attori, professionisti e no per avvicinarsi o perfezionare la loro passione per il teatro. Un progetto che mette al centro il talento rivolgendosi a tutti, in particolar modo a coloro che […] …

SanremoYoung, terza puntata 9 marzo: Massimo Ranieri e Carlo Conti ospiti di Antonella Clerici emanuelalongo 66 10/03/2018 - 11:40 - SanremoYoung torna questa sera con la terza puntata, in onda su RaiUno e condotta da Antonella Clerici. Dopo la pausa della passata settimana in seguito allo Speciale di Porta a Porta in vista delle Elezioni 2018, la padrona di casa è pronta a tornare in diretta dal teatro Ariston in vista del penultimo appuntamento, prima […]