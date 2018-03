Cultura e Spettacolo/Religione

Lettera pastorale Pasqua 2018 del Vescovo Gerardo Antonazzo fazioso 77 08/03/2018 - 20:27 - <<Quando l’amore vi chiama, seguitelo anche se le sue vie sono dure e scoscese e quando le sue ali vi avvolgeranno, affidatevi a lui. Anche se la sua lama, nascosta tra le piume vi può ferire. E quando vi parla, abbiate fede in lui, anche se la sua voce può distruggere i vostri sogni come […] L'articolo Lettera pastorale Pasqua 2018 del Vescovo Gerardo Antonazzo proviene da ilfazioso.

FOTO PORNO NEL PC DEL PRETE ACCUSATO DI OMICIDIO A TRIESTE AbruzzoWeb Notizie 56 11/03/2018 - 18:10 - L'AQUILA - Immagini pornografiche sarebbero spuntate dal computer di don Paolo Piccoli, il sacerdote di origini venete già parroco nell’Aquilano, accusato dell’omicidio di monsignor Giuseppe Rocco, 92 anni, trovato morto nella propria camera nella Casa del Clero di Trieste, il 25 aprile 2014. Il dettaglio inedito dell'inchiesta è stato svelato nelle tre ore di udienza, ieri a Trieste, dall'ex…

L'ABUSO DI FARMACI PRESCRITTI ORA E' UN PERICOLO SOCIALE ignazioderiu 15 10/03/2018 - 19:21 - L'abuso di farmaci prescritti per procurarsi lo sballo è diventato un problema serio tra gli adolescenti ed i giovani. Sondaggi nazionali dimostrano che un adolescente ha più probabilità di abusare di farmaci anzichè di droghe illegali da strada. Molti pensano che i farmaci siano sicuri perchè vengono prescritti dai medici, ma non sanno che assumerli per scopi non terapeutici, per sballarsi o per…

Tra gli ultimi utenti attivi

Promesse elettorali di scambio gliscomunicati88 84 10/03/2018 - 10:00 - ...Fatevene una ragione: in ogni caso, se a un italiano medio viene promesso qualcosa, anche e soprattutto in campagna elettorale, l’italiano medio poi ci crede e pretende, ma solo se si tratta di soldi , mai di ristrutturazione dell’Italia e del sistema corrotto che l’ha fatta precipitare nel più buio precipizio. Altro passetto indietro: quando Raffaele Lombardo era presidente della Regione…

La Russia offre ai "ribelli" una via di uscita sicura dal Ghouta orientale L'AntiDiplomatico 82 10/03/2018 - 07:15 - Il ministero della Difesa russo in una dichiarazione ha comunicato che aprirà un corridoio sicuro per i membri dei gruppi armati e per le loro famiglie per lasciare l'area. Aggiungendo che i combattenti possono portare con sé solo armi portatili. L'annuncio arriva in un momento in cui le truppe siriane hanno recuperato circa la metà del Ghouta orientale. Ieri, l'esercito siriano ha liberato le…

Prima esibizione del coro Vocaliter nel concerto scenico che racconta la Passione di Cristo curato da Edoardo Billato choricanticum 106 11/03/2018 - 17:59 - L'associazione Chori Canticum presenta una meditazione sulla Passione di Cristo, per soli, coro e orchestra proposta attraverso la voce di Ponzio Pilato un uomo spezzato tra indifferenza e tormento. Sotto l'attenta regia di Edoardo Billato, il 18 Marzo alle ore 17 nella Chiesa di San Gaetano a Vicenza, rivivranno i personaggi di Ponzio Pilato, della sua schiava Licia e del Sommo Sacerdote Caifa…

Hamas: Israele ha commesso 2984 crimini in Cisgiordania in un solo mese L'AntiDiplomatico 102 09/03/2018 - 07:01 - Le forze di guerra israeliane hanno commesso 2984 crimini circa a febbraio. Tra uccisioni e arresti contro il popolo palestinese nella West Bank occupata sono quasi tremila i crimini dell'esercito israeliano secondo le statistiche fornite dal Movimento di resistenza islamica palestinese (HAMAS). Lo riporta Hispan Tv. HAMAS ha denunciato che i crimini dei soldati israeliani contro i palestinesi…

PROMUOVERE I DIRITTI UMANI PER GARANTIRE ALL'UMANITA' UN FUTURO DI CIVILTA' ignazioderiu 20 10/03/2018 - 19:47 - Non può esistere un futuro per l'umanità senza il pieno rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani da parte di tutti i governi e di ognuno di noi. Diritti inalienabili come il diritto ad un giusto processo, al fatto che davanti alla legge siamo tutti uguali, alla libertà di espressione e di religione, alla privacy, all'istruzione e ad un tetto e al cibo per tutti, solo per citarne…

#Lourdes dans l’Histoire du cinéma Volontari Lourdes 87 08/03/2018 - 13:04 - Le Festival Art & Cinéma de Lourdes fait partie du paysage culturel de notre département, il constitue un des rendez-vous autour du 7ème Art, l’Atelier Rubric Art y met toute son énergie et les jeunes participants du Jury toute leur passion. Comme chaque année le festival est le fruit de partenariats, avec en premier lieu ...

In corso l’incontro Nazionale Hospitaliers Italiani Volontari Lourdes 76 10/03/2018 - 21:28 - A Roma si sta svolgendo l’incontro Nazionale degli Hospitaliers Notre Dame de Lourdes Italiani. In attesa della cronaca dettagliata eccovi alcuni tweet in diretta. AGGIORNA PAGINA CLICCANDO QUI “Quando serviamo a #lourdes noi siamo nel cuore del Vangelo”. Bernard Gladin Presidente del Servizio Saint Joseph @lourdes_france @hospitalitendl Incontro Nazionale Hospitaliers Italiani. #foulardbianchi…