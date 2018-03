Cultura e Spettacolo/Musica

House music parade marzo 2018 poly_t 78 09/03/2018 - 01:08 - La nuova house music parade per il mese di marzo 2018. Questa selezione contiene le prime dieci tracce di house music più cliccate e ricercate nel web nelle ultime due settimane, le new entry e alcuni titoli in cima alle classifiche da un periodo costante. I singoli utilizzati dai migliori deejays di tutto il mondo ……

Dance anni 90 (undicesima parte) poly_t 81 08/03/2018 - 17:06 - Dance anni 90 chart è la selezione dei singoli di musica dance anni 90 più ricercati e cliccati nel web, i brani più apprezzati in quel periodo e spesso utilizzati da alcuni deejays per i loro eventi e per loro serate all’insegna della musica dance e dance anni 90. I grandi successi dance anni 90, ……

Album Editors – Violence poly_t 42 10/03/2018 - 01:18 - Violence è il nuovo album degli Editors, uscito il 9 marzo 2018 nei negozi di dischi e in tutti i digital store. Prodotto da Leo Abrahams (Wild Beasts, Florence & The Machine, Frightened Rabbit), Benjamin John Power (Blanck Mass, Fuck Buttons), dagli stessi Editors e mixato da Cenzo Townshend, pubblicato a quasi tre anni di ……

Artisti musicali: Rocco Giordano poly_t 74 11/03/2018 - 09:30 - Rocco Giordano riceve una batteria in regalo a soli cinque anni, a nove prende già lezioni, a quattordici ruba la chitarra al fratello minore, e invertendone le corde perché mancino, comincia a suonare “per caso” questo strumento. Ma forse nulla è casuale in questa storia: Rocco Giordano cresce a contatto con la musica frequentando un ……

The Loft by Don Cash, ogni mercoledì sera su m2o TV: il 7 marzo ospiti Gaime e Andry The HitMaker Lorenzo Tiezzi 352 08/03/2018 - 11:11 - The Loft è un nuovo programma in onda da qualche settimana su m2o TV (Sky canale 712) e sulla pagina Facebook ufficiale di m2o radio. Il programma va in onda ogni mercoledì alle 21 e 30. Il 7 marzo, gli ospiti sono stati Gaime e Andry The Hitmaker e a condurlo come ogni settimana c'è Don Cash. The Loft è infatti uno show dedicato all'hip hop e alla sua cultura, soprattutto ai protagonisti della…

10 marzo: XXL, HipHop Finest In Formentera al Made Club di Como Lorenzo Tiezzi 291 08/03/2018 - 15:28 - E' decisamente atteso al Made Club di Como il nuovo appuntamento con il party XXL previsto per sabato 10 marzo 2018. Al Made Club, riassumendo all'osso, torna XXL, una della one night hop hop che stanno rivoluzionando l'Europa! Nata a Formentera, è alla conquista della nightlife con sonorità d'eccellenza. Il sottotitolo di XXL dice tutto, in realtà: "HipHop Finest In Formentera", ovvero il…

Top canzoni italiane (nona parte) poly_t 63 11/03/2018 - 01:29 - Canzoni italiane è una speciale selezione di musica italiana, le canzoni italiane che appartengono alla nostra storia e alla nostra cultura, i singoli italiani più ascoltati e ricercati nel tempo con maggiore notorietà. Le canzoni italiane che ci emozionano, facendoci tornare ai più bei momenti della nostra vita. Dai mitici anni ’60 passando per i ……

Il Jazz del Ventunesimo secolo, con Vincenzo Martorella bumbiMediaPress.com 80 08/03/2018 - 18:02 - A partire dal 15 marzo, l’associazione JAZZFLIRT-MUSICA & ALTRI AMORI , darà il via, presso il GRANDE ALBERGO MIRAMARE di Formia, ad una serie di appuntamenti sul “Jazz del Ventunesimo secolo”. A condurre gli incontri è stato invitato Vincenzo Martorella (critico musicale e storico della musica) che, tra una lezione di Storia del Jazz presso […]

Canzoni del momento marzo 2018 poly_t 72 10/03/2018 - 09:31 - La nuova selezione delle canzoni del momento configura una speciale classifica di tutti i singoli che hanno venduto di più su internet, i brani più ascoltati del momento, sopratutto nei primi nove giorni del mese di marzo 2018. Le dieci nuove canzoni più scaricate e selezionate in questo periodo (per ogni genere musicale). Questa particolare ……

Prima esibizione del coro Vocaliter nel concerto scenico che racconta la Passione di Cristo curato da Edoardo Billato choricanticum 106 11/03/2018 - 17:59 - L'associazione Chori Canticum presenta una meditazione sulla Passione di Cristo, per soli, coro e orchestra proposta attraverso la voce di Ponzio Pilato un uomo spezzato tra indifferenza e tormento. Sotto l'attenta regia di Edoardo Billato, il 18 Marzo alle ore 17 nella Chiesa di San Gaetano a Vicenza, rivivranno i personaggi di Ponzio Pilato, della sua schiava Licia e del Sommo Sacerdote Caifa…

Eurovision Song Contest 2018: ultimi giorni per le selezioni nazionali. Ecco altre canzoni Euromusica-Dove c'è Musica 94 09/03/2018 - 10:44 - Eurovision Song Contest 2018: ultimi giorni per le selezioni nazionali. Ecco altre canzoni Euromusica - Dove c'è Musica Manca ormai una sola settimana alla conclusione delle selezioni nazionali, al fatidico giorno in cui dovranno essere presentate nelle mani della EBU tutte le canzoni in concorso al prossimo Eurovision Song Contest. Sabato e domenica vanno in scena le ultime… Continue Reading →…