Cultura e Spettacolo/Libri

10/03/2018 - 08:48 - Stefano De Sanctis non crede che i lettori “devono sapere chi sei e che cosa fai“, egli crede che la scrittura sia altra cosa dalla vita. Per questo si presenta parlando direttamente del suo libro dal titolo Giorgio. Parliamo subito del tuo ultimo libro. Raccontaci brevemente la trama e in quale genere si colloca. Incontriamo […]

10/03/2018 - 13:13 - Frascati Poesia: doppio appuntamento, lunedì 12 marzo. Alle ore 17.00 , "Parliamone in quindici minuti": argomento su cui conversare "Il dono della vita". Relatrice Maria Fondi . "La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo" ( Jim Morrison). Alle ore 18.00 , presentazione del libro di Patrizia Pallotta "I due volti della pioggia" Aracne Editore . Romanzo dal carattere…

08/03/2018 - 23:16 - «Tutte le famiglie felici sono felici allo stesso modo. Ogni famiglia infelice è infelice a modo proprio.» – Lev Tolstoj, Anna Karenina È ufficialmente Tempo di Libri! Ha dato il via il giornalista Ferruccio ... Read More

09/03/2018 - 15:30 - «Ogni volta che si legge un libro, in qualche parte del mondo, una porta si apre per lasciare entrare più luce» – Vera Nazarian L’idea è di Marco Balzano, scrittore milanese: una striscia di ... Read More

12/03/2018 - 06:25 - Si può definire Drew Karpyshyn una delle colonne portanti di BioWare, visto che ha lavorato ai franchise più famosi prodotti dallo studio americano (KotOR, Neverwinter e Mass Effect) sia in vesti di sceneggiatore, che di scrittore di romanzi, e che avrebbe dovuto collaborare anche al nuovo progetto in corso, Anthem. Ovviamente, così non sarà, perché dopo essere tornato all’ovile per un breve…