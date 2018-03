Cultura e Spettacolo/Eventi

UNIVAQ: NIENTE CREDITI A STUDENTI CHE PARTECIPANO A FESTIVAL LGBT, E' POLEMICA AbruzzoWeb Notizie 69 09/03/2018 - 17:58 - L'AQUILA - Il Consiglio di area didattica di filosofia del dipartimento di Scienze umane dell'Università dell'Aquila non concede crediti formativi agli studenti che partecipano al L'Aquila Lgbt Film festival e scoppia la polemica. Il primo a denunciarlo su Facebook è stato Luca Zenobi, docente di Lingue, che definisce la decisione "grottesca e medievale". La scelta sarebbe stata assunta "per la…

Caorle Choco Fest - Festa del cioccolato veneziatravel 40 12/03/2018 - 03:30 - Choco Fest arriva a Caorle, la nota città balneare a pochi passi da Venezia. La prima edizione dell’evento più “buono” di Caorle delizierà pubblici diversi dal 30 marzo al 2 aprile 2018.

Sabato 10 marzo 2018 Snowdays e White Night a Canazei daurlo 79 08/03/2018 - 22:51 - Da giovedì 8 a domenica 11 marzo 2018 in Trentino è di nuovo tempo di Snowdays, un week-end lungo, lunghissimo che coinvolge oltre 1000 studenti universitari di tutta Europa con momenti sportivi, ludici e goliardici sia diurni che notturni. Tra gli appuntamenti clou della manifestazione, spiccano gli appuntamenti di sabato 10 marzo al Gran Tobià e all’Hexen Klub di Canazei, in Val di Fassa. Si…

8 Marzo, con Moby e Tirrenia sconto del 100% alle donne Pazzo per il Mare 79 09/03/2018 - 16:00 - Moby e Tirrenia fanno un regalo speciale alle donne in occasione della loro Festa: le due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori offrono il 100% di sconto sulla tariffa passeggero, a coloro che prenotano nella giornata di oggi per le partenze fino al prossimo 30 novembre. Ottenere lo sconto è facile: basta andare sui siti delle due Compagnie (www.moby.it…

Il Cacciatore dal 14 marzo su Rai2, in anteprima su RaiPlay la serie tv con Francesco Montanari Dituttounpop 74 11/03/2018 - 16:14 - Il Cacciatore con Francesco Montanari su Rai2 dal 14 marzo, i primi due episodi in anteprima su RaiPlay l’11 marzo Liberamente tratta dal romanzo di Alfonso Sabella “Il Cacciatore di Mafiosi” arriva Il Cacciatore, nuova serie tv di Rai2 in onda dal 14 marzo e disponibile su RaiPlay con i primi due episodi dall’11 marzo. […]L'articolo Il Cacciatore dal 14 marzo su Rai2, in anteprima su RaiPlay la…

L'AUDI TORNA IN ABRUZZO DOPO DUE ANNI, BAGNO DI FOLLA A SAN GIOVANNI TEATINO AbruzzoWeb Notizie 84 10/03/2018 - 10:11 - SAN GIOVANNI TEATINO - È tornato ufficialmente dopo due anni il prestigioso marchio Audi in Abruzzo e Molise: il taglio del nastro c’è stato ieri sera in un evento, molto partecipato, nella nuova concessionaria che si è insediata a San Giovanni Teatino (Chieti), in una struttura elegante, innovativa ed imponente architettonicamente, lungo l’Asse attrezzato, nei pressi di Pescara. Nel corso del…

Festa della Donna a Torino all’insegna del buon vino e del buon cibo Ale maldera 71 10/03/2018 - 18:21 - La Festa della Donna a Torino da Morsi Di Vini per una serata all’insegna del buon cibo e del buon vino! Se non sapete dove andare l’8 marzo per festeggiare la Festa della Donna a Torino, il ristorante Morsi Di Vini offre una serata all’insegna del divertimento. Si tratta di un luogo particolare, un ambiente suggestivo […] …

Mostra dell’artigianato a Castelvetrano per la Festa della Donna Flavio Leone 78 08/03/2018 - 22:58 - In occasione della Festa della Donna l’associazione AGO & SVAGO con il patrocinio della PRO LOCO SELINUNTE di Castelvetrano ha organizzato una MOSTRA DELL’ARTIGIANATO che si terrà nel salone delle feste dell’Hotel ALTHEA in Castelvetrano. L’evento ha lo scopo di sensibilizzare e valorizzare la manualità, l’estro e la fantasia di artigiani e Hobbisti del nostro territorio mettendo in risalto…

Il nuovo album dei MinimAnimalist: “W.O.K.” poly_t 22 12/03/2018 - 09:26 - I MinimAnimalist sono un duo rock-stoner. Davide Bianco e Fabio Cazzetta, rispettivamente chitarra e batteria, si sono conosciuti allo YeahJaSi Pop Fest quando suonarono nella band con Manuel Agnelli (Afterhours). Sempre allo Yeahjasi hanno suonato nella band con Pierpaolo Capovilla e Giorgio Canali. Lì partì il progetto MinimAnimalist, un progetto bipolare, incazzato ed ironico, divertito ……

Su VH1 programmazione speciale per la Festa della Donna Loris Zanini 90 08/03/2018 - 15:52 - Giovedì 8 Marzo, VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia visibile sul canale 67 del digitale terrestre, si tingerà di rosa per celebrare la Festa della Donna con una programmazione speciale tutta al femminile durante l’intera giornata. Il palinsesto renderà infatti omaggio a tutte le più grandi artiste della musica italiana e internazionale. VH1 intende celebrare…