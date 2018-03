Cultura e Spettacolo/Cinema

Trump firma i dazi su acciaio e alluminio. Preoccupazioni per Europa e Cina valentinabelmonte 78 08/03/2018 - 10:07 - Il Presidente Donald Trump nella logica perseverante di una politica protezionistica annuncerà i dazi su acciaio e alluminio, secondo il New York Times, oggi a mezzogiorno, quando in Italia saranno le 18. Tra le novità che preoccupano Europa e Cina ed ha spinto al ribasso le borse mondiali c’è la possibile esenzione di Messico e Canada. Forse anche altri paesi potrebbero essere esonerati…

Il convegno in occasione del 50° anniversario dell’Ordine dei Biologi oggiscienza 62 11/03/2018 - 16:58 - ATTUALITÀ – Mentre le fake news sul tema vaccini continuano a diffondersi anche attraverso la recente proiezione in alcune sale cinematografiche del film Vaxxed – From Cover-Up to Catastrophe, incentrato sulla storia dell’ex medico britannico Andrew Wakefield, noto per una pubblicazione scientifica fraudolenta del 1998 con la quale sostenne la correlazione tra il vaccino trivalente MPR e la…

Hello Neighbor annunciato ufficialmente anche per PlayStation 4 gamestorm 83 11/03/2018 - 06:31 - Se la notizia del libro prequel di Hello Neighbor vi ha messo curiosità su questo horror survival game, ma possedete una PlayStation 4 e quindi vi siete rassegnati a non poterlo giocare… ci siamo qui noi a darvi una bella notizia. Nelle scorse ore, Sony ha infatti confermato che il titolo si aggiungerà alla line-up di titoli per PlayStation 4, e l’ha fatto con un simpatico trailer che potete…

Film gratis: guida allo streaming legale a costo zero Salvatore Capolupo 116 09/03/2018 - 06:25 - Fermo restando che per me andare al cinema, oggi, rimane un’esperienza mistica che nessun Netflix potrà mai pareggiare, e considerando che in linea di massima non tutti hanno soldi da spendere per vedere film online, direi che una bella rassegna del miglior cinema disponibile in streaming gratuito non sia affatto male: sia perchè comunque in […]

UNIVAQ: NIENTE CREDITI A STUDENTI CHE PARTECIPANO A FESTIVAL LGBT, E' POLEMICA AbruzzoWeb Notizie 69 09/03/2018 - 17:58 - L'AQUILA - Il Consiglio di area didattica di filosofia del dipartimento di Scienze umane dell'Università dell'Aquila non concede crediti formativi agli studenti che partecipano al L'Aquila Lgbt Film festival e scoppia la polemica. Il primo a denunciarlo su Facebook è stato Luca Zenobi, docente di Lingue, che definisce la decisione "grottesca e medievale". La scelta sarebbe stata assunta "per la…

Queen Latifah è la madrina di Carnival Horizon Pazzo per il Mare 85 07/03/2018 - 23:32 - Queen Latifah è la madrina di Carnival Horizon, prossima ammiraglia della flotta Carnival, artista, attrice acclamata di cinema, TV e vincitrice di un Grammy Award. Carnival Horizon è un unità gemella di Carnival Vista, la più grande nave finora costruita da Fincantieri per la flotta di Carnival Cruise Line, ha una stazza lorda di 133.500 tonnellate, è …

A Milano, Gong Oriental Attitude compie tre anni Luca 85 07/03/2018 - 12:28 - Gong Oriental Attitude, il ristorante di Giulia Liu, nato dalla volontà di unire la secolare cucina cinese ai sapori e alle tecniche europee, compie tre anni e festeggia con tanti nuovi piatti in menu Il ristorante di Giulia Liu in Corso Concordia a Milano (ve ne avevamo già parlato qui) compie 3 anni. Tre come il numero perfetto e come i fratelli Liu: Giulia anima di Gong Oriental Attitude,…

L’ipotesi della regia occulta nel sequestro di Aldo Moro domdome 69 10/03/2018 - 10:12 - Nel 1986 esce il film “ il caso Moro “ , primo film sul rapimento del presidente della DC. Un film accolto da apprezzamenti ma anche forti critiche . Nel 1987 gli autori del film pubblicano il libro “ il caso Moro “. Libro che si basa sulla teoria di una regia occulta della P2 del rapimento Moro. Dopo 31 anni, il libro rimane molto attuale .

Salone Internazionale del Libro di Torino: «un giorno tutto questo» ventoh 69 09/03/2018 - 16:04 - Il 31° Salone Internazionale del Libro è in programma da giovedì 10 a lunedì 14 maggio 2018. Il Salone Internazionale del Libro 2018 è realizzato grazie al sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Intesa Sanpaolo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte, Ice, Direzione Cinema del Ministero […]

LIGABUE si prende una pausa e smentisce ai fan possibili nuovi concerti All Music Italia 85 08/03/2018 - 21:41 - L’ultimo anno e mezzo è stato un periodo davvero ricco di impegni per Ligabue tra l’ultimo album, Made in Italy, uscito a a novembre del 2016 (e certificato triplo disco di platino) a cui è seguito un tour (sospeso e poi ripreso per questioni di salute) e il film omonimo uscito nel 2018. Negli ultimi […]

Lorenzo Crespi disperato su i social: 'sto morendo' - Spettegolando Rita Minini 98 08/03/2018 - 10:44 - Lorenzo Crespi attore italiano che ha caratterizzato il mondo del cinema e delle fiction televisive dal 1995 al 2008, attraverso i social lancia un grido di disperazione e di aiuto. Lorenzo negli ultimi anni è stato completamente dimenticato dal mondo dello spettacolo e nei mesi scorsi l’unico spiraglio di visibilità gli è stato fornito dalla …

Officina del Cinema: parte il crowdfunding per la realizzazione di un sogno Umbria e Cultura 136 08/03/2018 - 06:52 - A Terni, l’associazione “Sentieri del cinema” insieme al Cityplex Politeama e l’Auditorium Don Bosco ha lanciato un crowdfunding per la realizzazione di un’ Officina del cinema: uno spazio dove sarà possibile usufruire di proiezioni su pellicola, percorsi tematici e attività dedicate agli studenti focalizzate sulla sperimentazione attiva e la creatività, con il fine di riscoprire il linguaggio e…