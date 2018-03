Cultura e Spettacolo/Arte

Edda Ciano, tra cuore e cuore. Unica data romana. Teatro Sala Vignoli, 17 marzo 2018 1 12/03/2018 - 10:13 - TEATRO SALA VIGNOLI presenta Edda Ciano: tra cuore e cuore Musical di Dino Scuderi musiche di Dino Scuderi testi e liriche di Dino Scuderi ed Elisabetta Tulli regia e coreografie di Roberto Rossetti prodotto dalla Compagnia della Marca su concessione di MediterrArea con Floriana Monici, Roberto Rossetti, Brunella Platania con la partecipazione straordinaria di Michele Carfora e con: Alessandro…

L'arte in una moneta 61 11/03/2018 - 15:29 - BolognaNidiArte Bambina. Cari Bambini oggi vi parlerò di arte, ma non partiremo da un quadro o da un museo, ma da una moneta. Si, avete capito bene, da una moneta. Vi siete mai fermati a guardare le monete con attenzione? Questi curiosi dischetti di metallo tintinnanti, che mamma e papà portano sempre con loro e che passano di mano in mano, possono compiere lunghissimi viaggi e narrare molte…

Cammina tre lune nelle mie scarpe. Capitolo 2 115 06/03/2018 - 08:18 - Fin da bambina, ho imparato ad amare carta e penna, colori e forme, come via d’uscita, come isolamento tra me e me, come fosse un intrinseco modo di dire: io esisto. A cavallo dell’anno 2010 iniziai così a mettermi in gioco sul serio. I miei pensieri, le mie poesie, le mie riflessioni le buttai in rete, aspettando risposte. Dopo breve tempo, miracolo del web, mi contattò un critico e storico…

Dall’oppio ai videogame 92 06/03/2018 - 09:50 - APPROFONDIMENTO – Le società umane sono in continua evoluzione, e con esse cambiano molti dei costrutti che le caratterizzano: le correnti di pensiero, il concetto di arte, le tecnologie e gli strumenti a disposizione, la conoscenza del mondo circostante. Non è quindi una sorpresa che anche il concetto di malattia, di cosa sia disturbo e di cosa invece non lo sia, sia molto variabile e legato a…

Riflessioni: Artisticamente digital by ©Raffreefly 101 06/03/2018 - 15:14 - « Mi è sempre più chiaro che l’arte non è un’attività elitaria riservata all’apprezzamento di pochi. L’arte è per tutti e questo è il fine a cui voglio lavorare. » (Keith Haring) Erroneamente si parla di digital art come nuovo movimento artistico, come lo era ad esempio il Futurismo, in realtà non è così, perché l’arte digitale è solo una tecnica con la quale realizzare delle opere, non un…

Pittura e creatività: perché è importante scegliere i giusti prodotti 74 10/03/2018 - 06:13 - Dire che la pittura aiuti a far emergere la creatività di ognuno non è certo una cosa nuova, a essere sconosciuto però spesso è il motivo. Sì, perché accade questo fenomeno? Ancor prima della spiegazione vera e propria, è necessario sapere che è importante scegliere i giusti prodotti per qualsiasi lavoro che si realizzi. Sia […] …

Tra gli ultimi utenti attivi

10 marzo: XXL, HipHop Finest In Formentera al Made Club di Como 291 08/03/2018 - 15:28 - E' decisamente atteso al Made Club di Como il nuovo appuntamento con il party XXL previsto per sabato 10 marzo 2018. Al Made Club, riassumendo all'osso, torna XXL, una della one night hop hop che stanno rivoluzionando l'Europa! Nata a Formentera, è alla conquista della nightlife con sonorità d'eccellenza. Il sottotitolo di XXL dice tutto, in realtà: "HipHop Finest In Formentera", ovvero il…

Zheng Chunhui scultore cinese e le sue incredibili ed affascinanti sculture in legno. 85 07/03/2018 - 03:53 - Sembra una vecchia radice d’albero, ma se la osserviamo da vicino scopriamo qualcosa di incredibile!In Cina, la tradizione di intagliare il legno si tramanda di generazione in generazione. Sono molti gli artisti cinesi esperti in questa tecnica, ma pochi sono autentici maestri come Zheng Chunhui, autore del capolavoro che vediamo nelle immagini in basso.L’opera si intitola ”Lungo il fiume durante…

Bernina Express Bus, viaggio di confine 79 08/03/2018 - 14:21 - Un viaggio lungo tre ore tra Svizzera e Italia partendo da Lugano per poi per raggiungere Tirano e salire sul Trenino Rosso.

Uffizi. Aperta alle visite, dopo 49 anni, la collezione Contini Bonacossi. 106 06/03/2018 - 06:08 - La collezione Contini Bonacossi, lasciata allo stato italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo una lunga serie di vicissitudini è godibile da tutto il pubblico degli Uffizi grazie al generoso contributo degli Amici degli Uffizi e dei Friends of the Uffizi Galleries. Scandita in otto sale (Fondi oro, Andrea del Castagno, Bellini, Bramantino, Mobilia, Scultura, Maiolica, Bernini) oggi la…

Cimarosa, Pulcinella e la Commedia dell'Arte 329 08/03/2018 - 16:04 - Dal 20 marzo 2018 una release discografica di sicuro interesse per gli appassionati della musica lirica. La prima registrazione in tempi moderni della farsa per musica in un atto Li sposi per accidente di Domenico Cimarosa , compositore nato ad Aversa il 17 gennaio 1749 e morto a Venezia l'11 gennaio 1801 e su libretto scritto da Giuseppe Palomba sarà disponibile sul mercato discografico in… M5s, Tronchetti Provera e Sgarbi 266 08/03/2018 - 01:27 - Così ha parlato Marco Tronchetti Provera: « Marchionne ha detto che ha visto di peggio del Movimento 5 stelle ? Anche io, ho visto di governi di facciata molto stabili che agivano in maniera irresponsabile, ma attendiamo di vedere bene i programmi». E poi: «È presto per parlare, ma nelle settimane precedenti al voto parti più populiste della politica hanno avuto una convergenza verso il centro -…

Pensioni, tema ignorato dai giovani 87 08/03/2018 - 10:33 - Secondo i dati diffusi alla luce di una recente ricerca condotta da State Street Global Advisors in collaborazione con Prometeial il 75% dei Millennials italiani afferma di avere nozioni limitate o inesistenti sulle pensioni. La ricerca in questione, intitolata “La ri-evoluzione delle pensioni: rapporto sullo stato dell’ arte delle pensioni italiane” evidenzia lo scarso grado di conoscenza delle…

Viaggiando ai piedi dell’Etna. Zafferana Etnea e la Sicilia in miniatura 14 12/03/2018 - 09:56 - Zafferana Etnea, comune della città Metropolitana di Catania, in inverno assume un aspetto paradisiaco. Montagne innevate, buon cibo, arte, cultura, nel paese di circa 9537 abitanti. Nel cuore del Parco dell’Etna incontriamo il museo Sicilia in miniatura, in cui si trovano circa 70 monumenti siciliani, realizzati interamente a mano, con lo stesso materiale degli originali. Una meravigliosa area…