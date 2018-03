Cronaca/Incidenti

Le scarse prospettive del voto italiano monitoreinter 88 27/02/2018 - 14:12 - Le elezioni politiche italiane sono sempre più vicine, ma questa scadenza non scalda gli animi: nell’elettorato italiano vi è una presa di distanza, che sconfina nella rassegnazione. Gli stessi dibattiti avvengono quasi con distacco, fornendo una percezione di risultato già atteso. I sondaggi confermano una probabile difficoltà a raggiungere un governo di indirizzo, dovuta, sia al nuovo sistema…

Giornata Mondiale dell’Udito, Senior Italia FederAnziani: deficit uditivo colpisce 40% over 65 Salute Domani 79 06/03/2018 - 00:47 - L’impatto delle problematiche uditive sulla qualità della vita della popolazione anziana è imponente, e ben noto, eppure ancora oggi ritardi e resistenze ad avere cura della propria salute auditiva rappresentano un grave ostacolo. In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, Senior Italia FederAnziani ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei pazienti e del sistema salute su questo tema. A…

Continua la "truffa degli specchietti" a Messina: la Polizia arresta una coppia netina Fabrizio Vinci 86 23/02/2018 - 21:52 - Percorrere con la propria auto una strada a senso unico stava costando caro ad un automobilista. Gli era bastato un sorpasso per essere seguito da un'auto scura con a bordo un uomo ed una donna, in sosta in doppia fila. Il tutto ha inizio dopo che si era udito un piccolo rumore. Capiremo in seguito che si trattava del suono prodotto dai due truffatori per adescare vittime. Quel suono altro non era…

Epatite A: un rischio per chi viaggia tanto Francesco Pomara 110 05/03/2018 - 09:20 - L'epatite A è un'infezione del fegato molto contagiosa causata da un virus indicato come virus dell'epatite A (HAV), capace di infettare l’organo del fegato decretandone così, a seguito della infiammazione indotta, un temporaneo suo malfunzionamento. Brevi cenni storici sulvirus dell'epatite A Il virus della epatite A fu isolato da Purcell nel 1973, che identificò negli uomini l'unico serbatoio…

Bruttissimo incidente d’auto due calciatori di Serie C MagazinePragma 81 08/03/2018 - 11:41 - Bruttissimo incidente d’auto due calciatori di Serie C Fortunatamente! E’ questa la parola che va usata per iniziare questo articolo, bruttissimo incidente con la sua autovettura per il Portiere del Rende, Emanuele Polverino, portiere Napoletano, con un passato alla Sicula Leonzio e Juve Stabia. Nell’auto viaggiava anche il calciatore Calvanese, anche lui in forza al […] …

Vittorio Feltri: la bestia musulmana che massacra sua figlia perché si è integrata in Italia afferratainitaliano 89 28/02/2018 - 23:12 - Ormai il succo della notizia è noto e arcinoto. Pertanto non mi dilungo su particolari ininfluenti. A Macerata, diventata all’improvviso la capitale delle schifezze, una ragazza pakistana è morta sulla strada, travolta da un’automobile. Incidente? Non è ancora stato accertato. Invece si sa per certo che ella aveva denunciato per molestie - non sessuali - il padre. Il quale, risulta, non sopportava…

BEAUTIFUL, anticipazioni e trame puntate dal 12 al 17 marzo 2018 pego40 97 07/03/2018 - 15:10 - Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 12 a sabato 17 marzo 2018: Brooke interroga Coco e R.J., fino a quando i due ammettono di aver avuto un incidente perché Coco stava mandando messaggi mentre guidava. Intanto, alla Spectra Fashion, giunge una telefonata di Caroline, che vuole parlare con Thomas del figlio… Charlie va a trovare Sheila e lei prima lo ringrazia, poi velatamente lo…

Cortei a Milano, Palermo e Roma. Alta tensione e allerta massima valentinabelmonte 69 24/02/2018 - 12:43 - Giornata di tensione nelle piazze italiane, da Roma a Milano e a Palermo. Alta l’allerta dopo i fatti di cronaca Torino e di Pisa. Dal ministero dell’Interno l’appello ad “abbassare i toni” di una campagna elettorale invelenita oltre che per lo scontro politico tra le diverse compagini che si presentano alle elezioni del 4 marzo, anche per gli incidenti che si teme possano accadere tra movimenti…

Grave incidente a Milazzo: giovane in pericolo di vita Fabrizio Vinci 93 01/03/2018 - 23:34 - Gravissimo incidente avvenuto alle 19 di oggi a Milazzo. Una giovane 24enne uscita dalla attività commerciale, è stata travolta da un'automobile sulla zona del Lungomare di Ponente.La ragazza, in gravissime condizioni, è stata trasferita d'urgenza da Milazzo al Policlinico di Messina, con l'elicottero. In corso le indagini per comprendere la dinamica dei fatti.

Grave incidente stradale tra San Fili e Paola, muore 34enne, due feriti CosenzaPage 91 07/03/2018 - 16:35 - Questa sera è morto un uomo di 34 anni in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, nel Cosentino, nella galleria del valico della Crocetta, tra San Fili e Paola. Tre auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Due persone sono rimaste ferite in modo grave. Sul posto […]

L’Isis torna a minacciare la Spagna: “Se non hai un’arma, usa un camion” afferratainitaliano 82 06/03/2018 - 17:34 - LORENZO VITA Lo Stato islamico torna a minacciare la Spagna e rievoca Barcellona come obiettivo principale (ma non unico) per colpire l’Europa . Secondo quanto riferito al quotidiano La Razon dalle fonti dell’antiterrorismo, l’Isis ha lanciato giovedì scorso un nuovo appello contro la Spagna, il primo di quest’anno e uno dei pochissimi che ha fatto riguardanti l’Europa in questo ultimo…

Piraino, muore poliziotto della scorta di Antoci: aperta un'inchiesta Fabrizio Vinci 109 06/03/2018 - 08:51 - Potrebbe essere un infarto la causa della morte dell'Assistente Capo della Polizia, Tiziano Granata. Tuttavia, la procura di Patti, al fine di eliminare qualunque dubbio sul decesso, ha deciso di aprire un'inchiesta.Tiziano Granata faceva parte della scorta che difese l'allora Presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, durante l'attentato mafioso avvenuto nel maggio del 2016. In…

UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 9 e lunedì 12 marzo 2018 pego40 74 11/03/2018 - 08:05 - Anticipazioni puntata 424 di Una vita di venerdì 9 e lunedì 12 marzo 2018: Fernando riesce a far scarcerare Teresa grazie alle testimonianze raccolte dai suoi investigatori: l’incidente al palcoscenico è avvenuto a causa di malviventi prezzolati. L’amico vorrebbe poi corteggiare Teresa, che però gli dice di essere innamorata di Mauro. Simon chiede a Fabiana notizie sul quartiere e sembra molto…

MALTEMPO: CIRCOLAZIONE REGOLARE SU AUTOSTRADA A24, STOP MEZZI PESANTI AbruzzoWeb Notizie 89 26/02/2018 - 14:32 - L'AQUILA - Sono a lavoro i mezzi spazzaneve sull'autostrada A24, al momento si circola tranquillamente e non si segnalano incidenti. Lo riferisce ad AbruzzoWeb la Polizia stradale. Anche sulle starde principali del capoluogo sono in azione i mezzi e la circolazione è abbastanza scorrevole. (l.l.)

Valentino Rossi si racconta parlando del grande amico Marco Simoncelli Danilo Antonio 70 24/02/2018 - 20:23 - Articolo dedicato all'intervista di Valentino Rossi, che quando parla non è mai banale. In questa intervista c'è un passaggio toccante dedicato al grande amico Marco Simoncelli, scomparso in un tragico incidente a Sepang. Il "Dottore" ha parlato anche di Marc Marquez, elogiandolo per i suoi risultati e per il suo miglioramento costante alla guida.

8 marzo: salgono sul podio europeo le imprese italiane in rosa improntalaquila 73 10/03/2018 - 09:16 - Salgono sul podio europeo le lavoratrici indipendenti italiane. Sono seconde solo alle britanniche, infatti, e si posizionano davanti a quelle di tutti gli altri Paesi “pari taglia” europei: Germania, Francia, Spagna e Polonia. E seconda in Europa l’Italia e’ anche per incidenza delle lavoratrici indipendenti sul totale dell’occupazione femminile. Nel nostro Paese e’ pari al […] …