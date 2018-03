Cronaca/Criminalità

11/03/2018 - 11:59 - Nel 2011 Gianluca Casseri, neofascista, in piazza Dalmazia a Firenze uccise due senegalesi, Samb Modou e Diop Mor. Il 5 marzo scorso, sempre a Firenze sul ponte Vespucci, un ex tipografo fiorentino adesso pensionato, Roberto Pirrone, ha ucciso Idy Diene, anche lui senegalese, sparandogli sei colpi di pistola. Idy Diene aveva sposato la moglie di Samb Modou, Rokhaya Kene Mbengue, che adesso è…

12/03/2018 - 02:14 - Per la nostra rubrica Mole24zampe sulle adozioni cani a Torino oggi abbiamo Shila, il Dogo Argentino che patisce la solitudine! Shila, il Dogo Argentino che vi rapirà il cuore è una bella cagnolona di nemmeno un anno. La sua padrona ha dovuto cederla al canile perché non poteva prendersene cura. Arrivata in rifugio le è […] …

12/03/2018 - 06:13 - E’ stata respinta dalla seconda sezione della Corte di appello di Caltanissetta la richiesta di revisione presentata da Marcello Dell’Utri, che sta scontando una condanna a sette anni di reclusione per concorso in associazione mafiosa. La decisione blocca automaticamente anche l’istanza di sospensione della pena che era stata avanzata dalla Procura generale del capoluogo nisseno. …

08/03/2018 - 14:14 - Davide Portelli, presidente Pda Shopping Center: "Abbiamo mosso le acque e vogliamo coinvolgere l'intera città. Il nostro territorio non è il Far West ma evitiamo che lo diventi" L'articolo Criminalità, rinviata la fiaccolata: “Abbiamo tante richieste di adesione, giusto aspettare. Bene l’interesse” proviene da Riviera Oggi.

09/03/2018 - 16:01 - Stamattina si sono tenuti i funerali delle piccole Alessia e Martina Capasso, vittime della follia omicida del padre Luigi Capasso. La madre, Antonella Gargiulo, non ha potuto parteciparvi in quanto ancora ricoverata in ospedale. Il prete durante l'omelia è stato aspramente contestato.

09/03/2018 - 17:14 - CATANZARO – Sono stati abbastanza sfortunati i due ladri che qualche giorno fa, nel primo pomeriggio, avevano effettuato un furto presso un’officina, nella zona sud della città, in quanto immortalati dalle telecamere di sorveglianza. I Poliziotti hanno quindi deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà F.A. e R. A. F., entrambi 33enni e catanzaresi, con […]

11/03/2018 - 06:19 - La Squadra Mobile ha tratto in arresto Domenico Vaccaro, di 63 anni anni, ‘uomo d’onore’ della famiglia mafiosa di Campofranco, per un omicidio commesso 34 anni fa. Gli agenti lo hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip Tribunale di Caltanissetta, Marcello Testaquatra, per l’assassinio di Vincenzo Vacirca, all’epoca …