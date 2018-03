Cronaca/Appalti e Corruzione

Trasporti, chiuso il bando per assegnare la collaborazione per il servizio di Free Floating del... Ale maldera 104 05/03/2018 - 16:54 - Chiuso il bando per assegnare la collaborazione per il servizio di Free Floating del Comune di Torino: entro pochi giorni si scoprirà la compagnia assegnataria È stato ufficialmente chiuso il bando per assegnare la collaborazione per il servizio di Free Floating del Comune di Torino. L’amministrazione comunale aveva indetto una gara d’appalto per selezionare una compagnia […] …

L’EUROPA SI FA RILEGGENDO PLATONE E PULENDO I CESSI IL TALEBANO 71 09/03/2018 - 21:56 - Il concetto di “Europa dei popoli” è ormai sulla bocca di tutti. Si affoga, infatti, quasi sempre nella retorica senza approfondire troppo la tematica. Normale che poi ci si ponga domande sul corretto significato di questo slogan. La questione è semplice: occorre più Platone e meno Calvino. Non è un caso che sia proprio appartenente alla Grecia antica quel filosofo che disprezzava il relativismo…

IL CANDIDATO GRILLINO -- L'anti-banche Di Maio? Una presa per i fondelli. afferratainitaliano 67 21/02/2018 - 21:52 - Hanno sempre fatto quelli anti-banche i grillini . Contro Mps aveva tuonato anche Beppe Grillo nel gennaio del 2013: "Quello che hanno fatto alla banca Monte dei Paschi è peggio della Tangentopoli, di Craxi e di Parmalat insieme". E ancora aveva dichiarato Luigi Di Maio nel gennaio 2017: "È la banca dove ci sono i segreti della sinistra italiana, perché lì dentro hanno utilizzato i soldi…

Senso Comune: Analisi della vittoria (futura) tonino2308 78 08/03/2018 - 23:31 - Analisi della vittoria (futura) di Senso Comune La II Repubblica è morta. Soffocata dalle macerie del castello di false promesse su cui era stata edificata. Il regime nuovo sorto ad inizio anni Novanta, sugli scandali di tangentopoli e sul crollo del muro di Berlino, sulla caduta o trasformazione dei partiti storici e sull’onda dell’entusiasmo dell’adesione dell’Italia al trattato di Maastricht,…

Lucia Salvati, io candidata con Lorenzin contro gli amici degli Spada Italia dei Diritti 86 01/03/2018 - 19:14 - La preside coraggio, nota per la lunga battaglia sostenuta a Ostia contro persone in rapporti con il clan, coperte dalle istituzioni, ha scelto di esporsi in politica per lanciare un messaggio a favore della legalità Roma - Sono quasi tredici anni che Lucia Salvati conduce la sua battaglia contro la corruzione e la mafia a Ostia. Infatti l'ex preside coraggio, assurta agli onori delle cronache per…

Via Bologna, aggiudicato il nuovo appalto per il passaggio a livello Telestense 84 25/02/2018 - 04:03 - Passaggio a livello di via Bologna: entro la fine dell’anno dovrebbero partire i lavori di interramento. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Pd, Paolo Calvano in un post su facebook. In questi giorni infatti, dopo anni di abbandono del cantiere per il fallimento di alcune cooperative che avrebbero dovuto eseguire i lavori, è stato aggiudicato il nuovo appalto per lavori da 40milioni di…

Votiamo e voltiamo pd vedano olona 78 01/03/2018 - 19:50 - Siamo allo sprint finale di questa campagna elettorale! Il nostro voto per i candidati del PD e Giorgio Gori Presidente potrà fare prendere una nuova direzione alla Lombardia, lasciando alle spalle 25 anni di inefficienze, clientelismi, infiltrazioni mafiose, disservizi, sprechi, corruzione. Votiamo e voltiamo per sempre pagina: fare meglio si può, facciamolo tutti insieme.Per votare alle Elezioni…

Operazione in corso della GdF, ex amministratori pubblici accusati di corruzione stefano massaro 93 20/02/2018 - 14:01 - In corso un’operazione condotta dalla Compagnia di Lodi della Guardia di Finanza, sotto la direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica di Lodi. 40 finanzieri stanno procedendo all’esecuzione di 8 perquisizioni e sequestri per oltre 18 milioni di euro nei confronti di ex-amministratori pubblici di un Comune dell’hinterland milanese ed imprenditori locali accusati di […] …

Prima i soldi! pd vedano olona 84 02/03/2018 - 11:54 - Dopo i diamanti della Tanzania e i 40 milioni di rimborsi elettorali presi truffaldinamente, la Lega sembra ricascata in una losca vicenda in cui i soldi pubblici, anzichè per il bene comune, sarebbero stati usati per gli affari propri. In pratica, secondo le accuse dell'avvocato di Umberto Bossi e diverse testimonianze, "LA LEGA FACEVA ASSUMERE I DIPENDENTI DALLE REGIONI" e "SEGRETARI PROVINCIALI…