Samsung Galaxy Fold presentato ufficialmente: lo smartphone/tablet pieghevole che sembra arrivare dal futuro

Fino al 2017 il mondo degli smartphone era diventato davvero monotono, poiché tutti i dispositivi avevano praticamente lo stesso design.

Nel 2018 le cose sono cambiate, perché per realizzare dispositivi borderless le aziende hanno pensato a diverse soluzioni: sistemi a scorrimento, foro nel display, fotocamere pop-up, display posteriore... Il 2019, invece, potrebbe essere l'anno degli smartphone pieghevoli. Il primo dispositivo di questo tipo è stato presentato da Samsung in un evento a San Francisco e poi replicato a Londra ed è il Galaxy Fold.

Il Galaxy Fold è un unico prodotto che, in pratica, finisce per integrare sia uno smartphone che un tablet. Quando il Galaxy Fold viene utilizzato "chiuso" è uno smartphone, mentre quando le due metà vengono aperte finisce per diventare un tablet.

Samsung, però, non ha curato solamente il design e la costruzione di questo prodotto, ma ha implementato diverse funzionalità software interessanti.

Il Galaxy Fold ha uno schermo misura 4,6 pollici quando è "piegato", mentre qiuando è "aperto" raggiunge i 7,3 pollici... in pratica trasformandosi in un tablet. E per tale motivo, le app sono "multitasking", ottimizzate per funzionare su entrambe le versioni.

Il Galaxy Fold sarà disponibile in Europa, e quindi anche in Italia, a partitre dal 3 maggio ad un prezzo di circa 2mila euro.





Queste alcune delle caratteristiche principali:

Display principale: Dynamic AMOLED, 7.3″, aspect ratio 4,2:3

Display cover: Super AMOLED, 4.6″, HD+, aspect ratio 21:9

CPU: Octa-Core a 64-bit

RAM: 12GB

Memoria interna: 512GB

Sistema operativo: Android 9.0 Pie

Fotocamera posteriore: tripla (12MP + 16MP + 12MP), flash LED

Fotocamera frontale: doppia (10MP + 8MP)

Fotocamera cover: 10MP

Batteria: 4380 mAh con supporto per ricarica rapida e ricarica wireless