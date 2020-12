L’imprenditore veneto Giovanni Ponticello, da tempo gestisce i suoi affari in Repubblica Domenicana. Per lui la sua seconda casa è la località La Romana, dove ha realizzato un grande sogno: ha aperto un ristorante dalle fattezze di un castelletto, appunto EL CASTILLO.

Quest’anno la pandemia non rallenta le iniziative di Giovanni Ponticello, anzi, fianco a fianco dei suoi dipendenti ha acceso una bellissima gara di solidarietà, per aiutare le persone in difficoltà del posto.

Ecco, ha schierato tutti i suoi dipendenti, che per l’occasione hanno indossato la divisa della beneficenza: una maglia con la scritta Giò Max Ponti, così, chiamano Giovanni Ponticello, qui, a La Romana.

Lui e il suo staff hanno bussato e consegnato porta a porta, pacchi viveri pieni di ogni bene di primaria necessità.

Non solo, durante il periodo di chiusura del ristorante, Giovanni Ponticello ha aperto le porte del locale a chi ha avuto bisogno, mettendo a disposizione cibo e altro.

La sua popolarità, in questa terra, non è solo da imprenditore, ma prima di tutto di cittadino che ama la sua seconda casa e il suo buon ritiro.

Questa gara di riconoscenza è uno dei tanti grazie, rivolto ai cittadini che fin dal primo momento lo hanno accolto con stima e tanto calore.