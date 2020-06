Un nuovo strumento che possa generare clienti reali dalla Lead Generation, un progetto tutto Italiano realizzato sulle reali necessità dalle aziende Italiane, in tempo di Ripresa.

Sono oramai trascorse diverse settimane dall’inizio delle ultime fasi per la ripartenza dal blocco del COVID-19 e ci troviamo ancora una volta davanti alle tante, forse troppe, domande degli imprenditori Italiani, su come si può ripartire davvero. Gli aiuti dal mondo politico non possono certo salvare l’economia, non bastano per riprendersi da questa terribile situazione c’è la necessità unica di ripartire.

Il mercato digitale, da sempre parallelo del territoriale, questa volta ha avuto il suo grande successo, tutto è passato online, anche il fruttivendolo sotto casa di necessità ne ha fatto virtù, tanto che oggi quasi quasi gli dispiace non poter permettere alla clientela, di usufruire di servizi analoghi.

Abbiamo visto la disparità delle due realtà, una percentuale, molto alta, della popolazione italiana è sempre stata restia al commercio elettronico, paura di trovarsi dinanzi a situazioni spiacevoli, merce non verificata oppure servizi poco chiari, il restante delle popolazione invece oltre ad affidarsi ai marketplace più blasonati, ha finalmente conosciuto realtà digitali altrettanto autorevoli.

Tutto questo è di nostra conoscenza oramai da anni, siamo fautori della promozione online e offline, delle attività digitali, senza denigrare mai quelle territoriali da sempre…Nessuno e meglio di un altro sono solo due attività commerciali che possono lavorare assieme. Siamo attivi sul mercato Europeo da diversi anni, esattamente dal 2013, anno che ci ha visti esplodere ancora di più nel settore della comunicazione, per poi evolvere in un progetto più moderno e dedicato, portando direttamente all’interlocutore interessato, la novità, l’offerta ma anche il semplice aggiornamento oppure l’utile consiglio, proprio come avveniva negli anni 90 quando in ogni cassetta delle lettere si trovavano giornali che parlavano di tutto cio potesse essere tendenza per il proprio outfit.

L’idea, il sacrificio e l’intenzione ci ha premiati e non poco, perché durante uno dei periodi più intensi e duri della nostra vita, abbiamo deciso di continuare a lottare, a proporre ai nostri clienti soluzioni e proposte senza ulteriori costi, a studiare il mercato che era in continua evoluzione, con picchi di caduta terrificante per alcuni settori, ma questo non ci ha mai fermati, anzi la nostra ostinazione ci ha portato oggi a poter offrire al mercato nazionale e internazionale, una proposta valida ed efficace.

L’idea di business che ci siamo imposti, sin dall’inizio, è nato dal principio della generazione del cliente, attraverso gli strumenti digitali, la classica e tanto conosciuta “lead generation” ma per tutti coloro che sono del mestiere sanno benissimo che una Lead generation non crea clienti ma contatti. Il nostro progetto invece, ha una propria metodologia, elaborata solo dopo un attento studio del mercato, l’analisi dei dati e l’utilizzo degli strumenti digitali, in questo modo oggi, siamo in grado di offrire una nostra strategia capace di offrire ad ogni azienda un cliente, realmente interessato. Con la nostra attività oggi siamo commessi, agenti commerciali, hostess, promoter tutti 4.0 che attraverso gli strumenti e le piattaforme digitali, entriamo in contatto diretto con l’utente finale al quale proponiamo il servizio e/o il prodotto dell’azienda cliente.

Un’idea nata da due teste ed un gruppo di professionisti che prima di tutto ci hanno creduto e poi, con reale interesse, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Oggi nell’era della ripartenza, tutta la macchina digitale continua il suo tragitto verso nuove mete e nuovi business, perché non ci fermiamo al primo obiettivo raggiunto ma ne prefissiamo di nuovi.

Il digitale è senza dubbio è il futuro, anche se talvolta conosciuto troppo poco dalle aziende, che potrebbero trarne un vantaggioso profitto, come nel periodo del Lockdown, dove ogni attività commerciale, pure di non perdere gli incassi, ha deciso di offrire le consegne a domicilio, pensando che un e-commerce faccia solo questo.

Oggi, la nostra realtà è attiva sul mercato digitale in toto, ci siamo suddivisi su due fronti, uno dedicato esclusivamente al Digital Marketing con attività di Lead Generation e Digital PR che ci permette di poter generare nuovi clienti, alle aziende seguite. Un servizio veloce, funzionale e soprattutto non dispendioso! Il secondo invece è dedicato alla comunicazione integrata, con la realizzazione di un Magazine online, nato prima per promuovere il commercio elettronico per poi evolversi nel tempo anche nel mercato territoriale, grazie alle redazioni che quotidianamente seguono i settori Moda, Make-up e Viaggi.

Ogni giorno interagiamo con un target diversi, interloquendo con ogni utente, al quale offriamo una risposta concreta proponendo direttamente l’azienda cliente. Oggi, siamo in grado di anticipare le ricerche degli utenti, perché ascoltiamo i loro bisogni e offriamo risposta alle loro domande, senza perdere tempo!

Siamo un gruppo giovane in costante crescita, come i nostri obiettivi, abbiamo deciso di concentrare le nostre attività in modo tale da offrire un servizio dedicato, idoneo alla promozione del proprio brand e alla crescita del business, siamo operativi su Milano, Roma e Cosenza, lavoriamo esclusivamente con gli strumenti digitali, per questo riceviamo i nostri clienti attraverso il web. Forse troppo innovativi? A noi interessa raggiungere l’obiettivo!



