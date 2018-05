Nuova epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo, la nona dal 1976

13/04/2018 21:23 - Questo è il terzo venerdì di protesta, con migliaia di palestinesi della Striscia di Gaza che manifestano al confine di Israele per la cosiddetta Marcia del Ritorno che Hamas ha indetto il 30 marzo… (Giuseppe Ballerini)

Raro tipo di virus influenzale è il motivo per cui l’epidemia del 2018 è “la peggiore a memoria...

05/01/2018 13:08 - La rivista New Scientist ha definito il 2018 “The Year of the Flu” (l’anno dell’influenza) perché l’epidemia di quest’anno sta mostrando i segni più letali dopo la pandemia del 1918 “Great Influenza”… (Virtualblog)