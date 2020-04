Un Fashion magazine nato per rispondere alle esigenze degli utenti che ogni giorno, sono alla costante ricerca non solo di prodotti ma di consigli per gli acquisti. Da sempre InVoga Magazine si è distinto per la tipologia di redazionali proposti, un format vincente che esaudisce i desideri dei tanti lettori che oltre a leggere redazionali di gossip o ammirare grandi immagini, desiderano godere dei consigli ed andare dritti al punto, con uno shopping sicuro!

InVoga Magazine è un progetto pieno di emozioni, realizzato dalla testa di due professionisti che da tempo sentivano il desiderio di proporre sul mercato qualcosa di utile che non si perdesse in chiacchiere! Una linea dritta e concisa, immagini grandi e informazioni reali e per chi desidera, possibilità di acquisto veloce e sicuro, grazie ai reindirizzamenti presenti negli articoli.

Due redazioni impegnate continuamente, dalle Fashioniste che seguono il mondo della moda, make-up e benessere alle TravelBlogger impegnate nel magico universo del turismo, due redazioni che lavorano esclusivamente attraverso il digitale. “ Non abbiamo voluto creare delle fashionblogger, le nostre collaboratrici non devono essere famose ma essere brave!”

Il Magazine nasce per accompagnare l’utente in uno shopping sicuro e qualitativo, grazie alla realizzazione di articoli leggeri e fruibili persino dal mobile, articoli utili, capaci di rispondere alle esigenze dei clienti, sempre più esigenti. Dalla nascita ad oggi, il Fashion magazine ha saputo costruire un target sempre più variegato, fatto da uomini e donne che amano uno shopping online e negli store, dei brand più interessanti del mondo della Moda, make-up e benessere.

Da sempre, InVoga propone le selezioni più ricercate, perché oramai hanno imparato ad anticipare i desideri del proprio target, accompagnando l’utente verso uno shopping sempre più sicuro, grazie alla scelta degli e-commerce più seguiti con i strumenti più sicuri per il pagamento online. Ma non solo! Grazie alla sinegria tra la redazione e il customer care, ogni utente che acquista attravero gli articoli proposti, viene seguito dal principio, fino alla consegna della merce e se vi sono problemi, intervengon a supporto del cliente e dell’azienda stessa, permettendo la risoluzione del problema!

In questo periodo di fermo totale, gli acquisti online sono nettamente aumentati, ma il lavoro per le Fashioniste non è mai cambiato, perché da sempre, propongono ai propri utenti i consigli migliori per la cura del proprio corpo, un make-up perfetto e la scelta degli outfit migliori. Le Travelblogger al momento sono ferme con la produzione di articoli ma assistono continuamente i tanti utenti che ogni giorno hanno necessità di sentirsi aggiornati, con la speranza che tutto questo rimarrà un brutto ricordo. Molte aziende, con il COVID-19 hanno consociuto il digitale, l’acquisto online e la consegna a casa, InVoga Magazine sostenendolo sa sempre, ha sentito l’esigenza di offrire in questo momento così particolare, un accurato supporto a tutte le aziende, dedicando ampi redazionali anche in questo periodo!

“Continueremo a produrre articoli, a raccontare la buona Moda, quella che purtroppo non abbiamo potuto ammirare nelle passarelle di tutto il mondo, a proporvi le soluzioni migliori per prendersi cura del proprio corpo ma anche i consigli per un outfit perfetto, perché TUTTO ANDRAì BENE e torneremo ad abbracciarci, a passeggiare nelle calde sere estive, a ridere davanti un apericena e a viaggiare per i posti più belli del mondo, con i consigli di chi consce il proprio interlocutore! Non chiamateci fashion blogger, chiamateci amiche!”

Una sinergia piacevole, positiva e proficua per chi ogni giorno, crede nei propri progetti.

Digital PR

Bastianelli Samanta

www.invogacomunication.it

marketing@invogacomunication.it