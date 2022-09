Mi sento di dare un consiglio agli ex testimoni di Geova che hanno abbandonato la loro organizzazione religiosa e anche a quelli che vorrebbero abbandonarla ma non hanno il coraggio di farlo a causa dell'ostracismo o del condizionamento mentale subito.

Non vi preoccupate, perché io so tutto, ho letto tutto, ho visto tutto. So che il Corpo Direttivo, un gruppo di otto uomini americani che si sono arbitrariamente auto-proclamati eletti di Dio, senza peraltro fornire una sola prova di questa investitura, vi denigra, vi calunnia e vi diffama in tutti i modi possibili, dipingendovi con gli epiteti più vergognosi: "Malati mentale"; "Maiali tornati al loro vomito"; "Amanti del mondo"; "Servi del Demonio".

Queste cose le ho lette sulle loro stesse pubblicazioni tanto gentilmente diffuse sul web. Vi voglio consolare. Fregatevene di quello che il Corpo Direttivo dice di voi. Pensate di più a ciò che siete voi piuttosto che a quello che i vostri ex fratelli pensano di voi. L'attore americano Charlie Chaplin disse una verità che vale più di mille commenti formattati e preconfezionati dalla Watch Tower: "Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro".

Se non avete mai commesso nessun male, se non avete commesso reati, se non avete calpestato i diritti degli altri, se avete rispettato il prossimo, se avete fatto del bene, malgrado gli inevitabili errori causati dall'imperfezione umana, insomma, se avete la coscienza pulita, allora sentitevi bene con voi stessi. Disinteressatevi di ciò che il Corpo Direttivo pensa di voi. Preoccupatevi più di salvaguardare la vostra coscienza, perché la vostra coscienza è quello che siete voi, la vostra reputazione è quella che pensa il Corpo Direttivo di voi. E quello che il Corpo Direttivo pensa di voi, è un problema suo, non vostro.