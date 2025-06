Scrittrice svedese, Selma Lagerlöf incantò con fiabe e leggende. Romanzi come "La saga di Gösta Berling" mescolano realtà e magia popolare.

Selma Lagerlöf, insignita del prestigioso Nobel nel 1909, fu la prima donna a ricevere il premio per la letteratura, "in riconoscimento della nobile idealità, della fantasia vivida e della percezione spirituale che caratterizzano le sue opere". Fu una delle più importanti scrittrici svedesi e una figura innovativa nel panorama letterario mondiale.

La sua opera, profondamente radicata nelle leggende, nel folklore e nei paesaggi della sua nativa Värmland, si distinse per una peculiare fusione di realismo e elementi fantastici, anticipando il realismo magico.

Il suo romanzo più celebre, "La saga di Gösta Berling" (Gösta Berlings saga, 1891), è un'epopea romantica che narra le avventure di un ex pastore in una Svezia rurale popolata da personaggi eccentrici e da una natura quasi mistica. Altre opere significative includono "Le leggende di Gerusalemme" (Jerusalem, 1901-1902), che esplora la fede e il destino di una comunità svedese, e il classico per l'infanzia "Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson" (Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, 1906-1907), un viaggio didattico attraverso la Svezia.

Lagerlöf fu una maestra nel tessere storie, con una prosa evocativa e un profondo senso di empatia per i suoi personaggi. La sua capacità di unire la bellezza della narrazione con una profonda comprensione della natura umana e della cultura popolare le valse un posto di rilievo nella letteratura mondiale, inaugurando un nuovo corso per la letteratura femminile.



