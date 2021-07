La notizia è un po' datata, risale a un anno fa, ma il tempo non cancella reati orrendi come la pedofilia, una piaga presente purtroppo anche in molti gruppi religiosi. E' il caso di un testimone di Geova che negli Stati Uniti è stato condannato dopo ben trent'anni di silenzi, coperture e omertà. Mark Longshaw dovrà scontare quattro anni e otto mesi di carcere per aver abusato di due bambini. Per tre decenni la questione sarebbe stata occultata dagli anziani della sua congregazione.

I fatti risalgono agli anni Ottanta e furono denunciati a una filiale dei testimoni di Geova ma nessuna azione fu presa dalle autorità, fino ad ora. Il 63enne è stato rinchiuso in un prigione come un criminale qualsiasi, pagando lo scotto delle sue malefatte. Le inchieste hanno accertato che il colpevole aveva toccato in modo inappropriato due bambini, costringendoli a loro volta a fare lo stesso con lui. Il tutto con il colpevole silenzio degli anziani che sembra fossero venuti a conoscenza degli incidenti e avrebbero aiutato l'imputato a "coprirlo".

In un comunicato, una delle vittime, ha dichiarato: "So che quello che è stato fatto è stato nascosto. Negli anni ho cercato di bloccare gli abusi". “Sono emotivamente danneggiato e mentalmente sfregiato. Ha avuto un danno irreparabile sulla mia vita". La seconda vittima ha aggiunto: “È stato difficile recuperare la mia vita. Me lo ricordo chiaro come fosse ieri". L'avvocato difensore ha detto alla corte che il suo cliente non aveva commesso alcun reato da quando aveva smesso di molestare i bambini, ammettendo che il suo assistito "non ha avuto riprensioni da quando questo è stato rivelato agli anziani della chiesa in quel momento. Accetta il fatto che l'hanno aiutato a coprire il tutto". Il giudice che ha condannato il pedofilo è stato severo: "Il tuo passato ti ha finalmente raggiunto", gli ha detto in faccia.

La polizia dello Staffordshire ha accolto con favore la condanna, incoraggiando le vittime di pedofilia a denunciare gli abusi che subiscono: “Vorrei cogliere l'occasione per lodare le vittime per aver avuto il coraggio di farsi avanti-dice un poliziotto-Nonostante il passare del tempo, abbiamo indagato sui crimini e siamo intervenuti. Le vittime di reati sessuali dovrebbero farsi avanti, indipendentemente dal tempo che passa, e dire alla polizia cosa è successo. Saranno ascoltate". Un consiglio da seguire, perché chi abusa dei bambini non può assolutamente essere considerato un cristiano. E chi li "copre" per non finire nella pubblica gogna, ancora meno.