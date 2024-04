Un viaggio nelle Periferie dell'animo umano: parte da Roma una vernissage itinerante dedicata all’artista Alberto Sughi.

Roma - Alberto Sughi, celebre pittore italiano noto per la sua rappresentazione del malessere sociale e dell'introspezione umana, viene onorato con un vernissage itinerante che attraverserà tutte le regioni italiane iniziando dallo Spazio Donna di Roma. L’organizzazione è firmata dai galleristi Gianluca iervolino e Giuseppe Iervolino che proseguiranno poi il vernissage a Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Ancona, Bari, Palermo e in altre località italiane. Con una carriera iniziata negli anni '50, Sughi ha dato vita a una pittura realista che si distingue per la sua profonda introspezione e la sua visione senza eroi. Le sue opere, spesso ambientate nelle periferie delle grandi città, catturano l'atmosfera di solitudine e crisi dell'animo umano. Attraverso cicli tematici che abbracciano la relazione tra l'uomo e la natura, il cibo, la famiglia e i notturni, Sughi ha consolidato il suo status come uno degli artisti italiani più rinomati. Ha esposto in prestigiose mostre collettive nazionali e internazionali, facendo conoscere il suo lavoro in tutto il mondo. La mostra itinerante, che toccherà tutte le regioni italiane, offre al pubblico l'opportunità unica di immergersi nell'universo artistico di Alberto Sughi e di apprezzare la sua straordinaria capacità di catturare l'essenza dell'esistenza umana. Un viaggio emozionante attraverso la mente e l'anima di uno dei pittori più significativi della scena artistica italiana. In ogni mostra è previsto un dibattito con le personalità ed esperti del luogo.