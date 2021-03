in promozione il nuovo singolo dell’artista

E' il nuovo singolo che mette in evidenza la crescita dell'artista . Il linguaggio è più diretto e disincantato rispetto ai lavori precedenti che avevano un sapore più romantico e sonorità etniche .

Il testo mette in correlazione valori, soldi, amore, una tematica particolare e insolita, dove spicca la storia di un giovane uomo nella scalata verso il successo che nel corso del tempo perde per strada amicizie vere e affetti importanti, dando di se un immagine estremamente brillante ma in contrapposizione con il buio che ha dentro, un contrasto di luci e ombre..

La cantautrice affronta di petto un tema inusuale: "E' la metamorfosi di un uomo... un personaggio simile a Jack Dawson nel film "Titanic" che diventa una sorta di Jordan Belfort protagonista di "The Wolf of Wall street" ( Per altro film interpretati entrambi dallo stesso Di Caprio)”dice Francesca, una storia d'amore bellissima e pulita che si trasforma.

Supporter ai concerti di differenti artisti tra cui Omar Pedrini (Timoria) , Neri per caso; Alberto Fortis e apertura delle selezioni Liguri di "Miss Italia".

Il primo progetto "Mi raggiungi" era corredato da video clip musicale diretto dal regista Naù Germoglio, già video maker, tra gli altri, per Nina Zilli .

Nell'anno 2015 è finalista del prestigioso premio "Varigotti Festival" dove torna nell'anno 2015 come ospite.

Tra le sue esperienze anche quella televisiva per Antenna blu dove ha condotto una rubrica musicale "Drops of music" e la collaborazione con emittenti radio , prima in giovanissima età con Radio Savona International e attualmente come speaker con Radio104.



Discografia

Mi raggiungi" ( Singolo 2016)

Fuori strada (Singolo 2017)

Mi raggiungi ( Album 2017 - 10 tracce)

Buona fortuna" (singolo 2020)

E ti vengo a cercare" (singolo, cover Franco Battiato, 2020)

Mr. Las Vegas (singolo previsto per 19/03/21)

https://www.instagram.com/battiato.francesca/?hl=it

https://www.facebook.com/francescabattiatocantautrice

https://www.youtube.com/channel/UCQ0ca5ZuHkXRBCUqg8tJ82w