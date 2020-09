Solo Samsung e Huawei, per il momento, hanno lanciato sul mercato degli smartphone con display pieghevole. In realtà c'è anche il Royole FlexPai (il primo smartphone con display pieghevole) che non è realizzato da una delle due aziende, ma che ha una qualità costruttiva inferiore ed in generale può considerarsi un po' spartano.

Tra Samsung e Huawei, però, quella che sta facendo la parte del leone in questa fascia di mercato è Samsung, che oggi ha presentato ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, successore del Galaxy Fold, che si va ad affiancare al Galaxy Z Flip.

Probabilmente questo è lo smartphone con display pieghevole migliore tra quelli presenti sul mercato, ma la qualità ha un prezzo.... molto salato, visto che sarà disponibile, da metà settembre, ad un prezzo non inferiore ai 2mila euro.



Queste le sue caratteristiche: