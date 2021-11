La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città metropolitana di Messina, diretta dal dott. Salvo Puccio, ha disposto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, con limitazione di velocità a 30 Km/h lungo la strada provinciale 53 di Saponara, dal km. 2+000 a seguire, a partire dal 29 novembre 2021 e per tutta la durata dei lavori.

I lavori sono stati consegnati dal Sindaco metropolitano dott. Cateno De Luca lo scorso 4 novembre alla ditta incaricata, che provvederà alla ricostruzione e alla regolarizzazione del corpo stradale, ove sono presenti cedimenti, alla realizzazione di cunette di convogliamento delle acque meteoriche, alla protezione laterale con barriere di sicurezza, alla bonifica dei versanti, alla collocazione di rete di protezione e all’eliminazione dei massi in fase di prossimo distacco attraverso il disgaggio e il disbosco.

L’importo complessivo degli interventi ammonta a 500.000 euro, stanziati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ingegnere Giovanni Lentini, la direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Rosario Bonanno, al geometra Pasquale Chiaia e al geometra Mario Lucchesi. La medesima Direzione ha inoltre disposto la chiusura al transito di un tratto della strada provinciale 157 “Tortoriciana”, dal km. 22+000 al km. 22+400 circa, dal 25 novembre al 24 dicembre 2021.

L’interdizione è stata disposta a permettere in totale sicurezza l’esecuzione dei lavori di disgaggio massi dalla scalpata di monte e la collocazione della rete di protezione e della rete paramassi ad assorbimento di energia.

Il progetto è finanziato per un importo complessivo di 1.300.000 euro e l’impresa aggiudicataria Eredi Geraci Salvatore s.r.l. Si suggerisce il seguente percorso alternativo: da Longi verso Galati Mamertino, deviazione del transito al km. 21+350 della strada provinciale 157 sulla strada comunale per la contrada San Basilio di Galati Mamertino con re-immissione sulla strada provinciale 157, in corrispondenza della Piazza San Giacomo; - da Galati Mamertino verso Longi, dalla Piazza San Giacomo, via Roma prosecuzione per la contrada San Basilio e re-immissione sulla strada provinciale 157 al km. 21+350, in alternativa deviazione al km. 24+400 sulla scorrevole per Bivio Due Fiumare - Rocca di Caprileone - strada statale 113.