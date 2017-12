26 dicembre, Fidelio Milano @ The Club Christmas Party

Che succede martedì 26 dicembre 2017 a Fidelio Milano @ The Club, il party che da pochi giorni, anzi poche notti, ha compiuto ben 18 anni di feste e divertimento? Si continua a ballare con un party di Santo Stefano a base di house, reggaeton e tutto ciò che fa muovere a tempo con con stile. Insieme allo staff Fidelio, carico e affiatato come non mai, al mixer arriva Niko Mammato.

La Fidelio Family sa sempre come far scatenare la colorata nightlife milanese. Come sempre suonano la loro personale selezione di tutto ciò che fa ballare Ale Bucci, Stefano Pain e Semi Trabelsi, alla voce invece si alternano Johanna Martes Vidal & Pietro Civera.

Sul palco invece dà spettacolo il collettivo EWS, formato da performer che sanno dare emozione.

Ma come ogni martedì notte al The Club di Milano, per Fidelio, i veri protagonisti sono i nottambuli che hanno voglia di guardare e farsi guardare. Spesso sono persone normali che per qualche ora, magari, hanno voglia di sentirsi personaggi. A volte sono davvero vip in libera uscita. Qualche tempo fa dal Fidelio passò pure Paris Hilton, in libera uscita, ovvero senza esibirsi come dj o ospite… Perché come il Fidelio c'è solo il Fidelio.

Tra tante novità e tante meteore, i party Fidelio Milano mettono da sempre insieme tutti coloro che di martedì notte non riescono o non vogliono dormire. Addetti ai lavori di locali e ristoranti che per almeno una volta la settimana vogliono divertirsi, modelle in libera uscita, studenti, imprenditori. Fidelio mette insieme tutti, col sorriso, in un'atmosfera scatenata. Sembra così facile, ma non lo è affatto e per questo dopo 18 anni lo staff Fidelio non ha alcuna intenzione di smettere di far ballare Milano.

Fidelio Milano @ The Club, ogni martedì notte

C.so Garibaldi 97, 20121 Milano

info: 393 3334557

www.fideliomilano.com