Due anni di lavoro, senza un itinerario prestabilito se non il ritmo della Città Eterna per catturarne lo spirito autentico: dal 29 maggio è possibile ammirare la mostra fotografica di Sir Albert Watson “Roma Codex” a Palazzo delle Esposizioni con una estensione all’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, dove 5 opere inedite sono esposte nelle aree comuni dell’hotel fino ai primi di agosto e pubblicate in un volume che raccoglie 200 fotografie, un’opera d’arte a sé che viene presentata proprio nell’iconico hotel di via Veneto.

L’InterContinental Rome Ambasciatori Palace è stato proprio la base scelta da Sir Watson per la realizzazione del suo lavoro alla scoperta di Roma, in un dialogo costante tra arte e ospitalità: “Per quasi un anno, Albert Watson ha scelto il nostro hotel come sua casa a Roma, mentre preparava questa straordinaria mostra”, spiega il General Manager, Simone Farci. “Durante il suo lungo soggiorno, abbiamo avuto il raro privilegio di osservare da vicino il suo processo creativo e ospitare alcune delle sue sessioni fotografiche all’interno degli eleganti spazi del nostro hotel. Accogliere il Signor Albert Watson nel corso dei mesi di preparazione di questa magnifica esposizione dedicata alla Città Eterna, ci ha permesso non solo di vivere da vicino la grandezza della sua arte ma anche di conoscerne l’eccezionale caratura umana. Siamo orgogliosi di essere tra i partner di questo progetto fotografico d’eccezione, che sentiamo perfettamente in sintonia con l’identità del nostro hotel e con i valori del brand InterContinental. E siamo onorati di avere il privilegio di poter esporre da noi 5 opere gentilmente concesse dallo stesso Sir Watson per la sua mostra.” https://rome.intercontinental.com/it/partnership/

In oltre cinque decenni di carriera, dal 1970 ad oggi, Watson si è affermato come uno dei fotografi più influenti e prolifici a livello mondiale. Fondendo arte, moda e fotografia commerciale con una versatilità e profondità senza pari, ha creato icone che sono entrate nell’immaginario collettivo.

Promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo con Studio F.P., la mostra - curata da Clara Tosi Pamphili - offre uno sguardo fotografico potente e intuitivo sulla città di Roma, esplorata ben oltre i suoi stereotipi visivi.

L’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, tornato a nuova vita grazie a un’opera di ristrutturazione completa che abbraccia lo stile contemporaneo, è un elegante edificio ricco di storia in stile neorinascimentale affacciato su via Veneto e progettato dall’Arch. Carlo Busiri Vici, con 160 camere e suite, sale riunioni, area benessere e, per le pause di gusto e relax, Anita Lounge Bar, ristorante con dehors al piano terra e Charlie’s rooftop, la terrazza all’ultimo piano aperta tutto l’anno, fiore all’occhiello di questa realtà.

