12 gennaio, Marco Faraone fa muovere il Bolgia di Bergamo

Al Bolgia il 2019 inizia al ritmo delle tendenze dell'elettronica internazionale. Sul palco del top club bergamasco, negli ultimi mesi del 2018 si sono alternati uno dopo l'altro super dj come Sven Vath, Joseph Capriati e Sam Paganini.

Il 12 gennaio 2019 il sound invece è quello di Marco Faraone, un talento italiano ormai da tempo tra protagonisti dello scenario del clubbing mondiale. Cresciuto immerso nella musica (suo padre negli anni '80 faceva il dj in una radio locale, mentre il nonno era un cantante folk ed un musicista), Marco Faraone è arrivato in console a soli 14 anni. Grazie a dj set ipnotici e tracce pubblicate su label di riferimento come Drumcode (la label di Adam Beyer) si è fatto conoscere fino a pubblicare musica con la sua label, UNCAGE. Nel mondo si esibisce con continuità in festival come Awakenings e Tomorrowland, fa spesso ballare i party Elrow, mentre a Berlino fa scatenare Panorama Bar e Watergate.



Prevendite Online

Bolgia.it/r120119/



Evento Facebook (orari, prezzi, etc)

https://www.facebook.com/events/532679657249049/



Bolgia

info 3383624803 (Bolgia), 3489147076 (Momento Lab)

www.bolgia.it info@bolgia.it

www.facebook.com/bolgiaofficial www.instagram.com/bolgia.official/

Via Vaccarezza 8 Osio Sopra (Bergamo)

A4 Milano Venezia uscita Dalmine (venti minuti circa da Milano)

In treno: Stazione Verdello - Dalmine (disponibile navetta per il Bolgia)



https://www.facebook.com/marcofaraoneofficial/