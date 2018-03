Made Club Como: A little party never killed nobody e XXL, hiphop finest in Formentera

Weekend di party scatenati al Made Club di Como. Venerdì 16 marzo '18 l'evento è ormai super consolidato, ovvero si parte con Cenando e Ballando, il format che fa cantare già durante la cena con Icio alla voce e Cucky in console (insieme si fanno chiamare PWR) e poi prosegue con un party tutto da ballare in main room dalle 23. Qui Icio e Cucky si alternano con Ronnie Vian, il resident del Made. Cena, entusiasmo, musica, tovaglioli e cori. A volte striscioni. Seduti, in piedi, sui tavoli. La cena evento che, da oltre dieci anni, fa pulsare la location, colora la notte e accende la città... L'evento si chiama "A little party never killed nobody".

Sabato 17 marzo invece torna l'appuntamento XXL, una della one night hop hop che stanno rivoluzionando l'Europa. Nata a Formentera, è alla conquista della nightlife con sonorità d'eccellenza. Il sottotitolo di XXL dice tutto, in realtà: "HipHop Finest In Formentera", ovvero il migliore hip hop del pianeta, tutto da ballare ogni sabato al Made Club di Como come si balla a Formentera. Al mixer sabato 17 marzo c'è Luca Bertoni, dj producer molto attivo nei top club del Nord Italia già piuttosto conosciuto per la qualità dei suoi dischi. Ad esempio, oltre all'Old Fashion di Milano, dove è resident, oltre al Made di Como, fa scatenare il Bobadilla di Bergamo e lo Shed di Busto Arsizio (VA). Capace di carpire le tendenze prima che diventino tali, Luca quando è in console fa vedere e sentire tecnica impeccabile ed un gusto musicale eclettico. Ha poi diviso il mixer con star internazionali come Claptone, Michael Calfan, Louie Vega, David Morales, Tony Humphries, Martin Solveig, Roger Sanchez e Kenny Carpenter. Il suo nuovo singolo si chiama "The Storm" ed esce su Ego Music (http://bit.ly/2FpYwcR)

Made Club Como

Via S. Abbondio, 7 - Como (Italia)

https://www.facebook.com/madetobeclub/

+39 031 268356 +3938008071 +39 338 7092147

info@madeclubcomo.com www.madeclubcomo.com