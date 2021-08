Quando si parla con un fondamentalista cristiano si finisce quasi sempre per alimentare discussioni inutili e controproducenti. Il cristianesimo, una volta unico e compatto, oggi è diventato una Babele di confessioni, sette e movimenti infestati di esaltati e invasati. Quindi, prima di parlare con loro, è meglio seguire delle semplici regole di comportamento per evitare di avventurarsi in sterili diatribe.

1) Mostratevi sempre moderati e ragionevoli. Prese in giro, battutacce divertenti, insulti od offese non conseguiranno alcuno scopo, se non quello di farvi passare dal lato del torto. Mostratevi sempre sereni, pacati, rispettosi ma senza forzature. Fate capire loro che anche se non condividete le loro dottrine, non siete dei fanatici detrattori e che sapete rispettare benissimo la fede altrui, anche se questa fede non la condividete per nulla.

2) Non criticate mai aspramente (a meno che abbiate subito torti palesi) il loro movimento o il loro credo. Ai fondamentalisti cristiani viene insegnato che il mondo è preda di Satana, pertanto si aspettano che prima o poi vi scaglierete contro di loro con discussioni accese o liti violente. Loro sono convinti di essere dei cristiani veri e quindi si aspettano di essere perseguitati come lo furono i cristiani del primo secolo. A loro "piace" essere attaccati perché li fa sentire qualcuno, ignorarli è il modo migliore per farli sentire nessuno. Ricordatevi che l'indifferenza fa più vittime della spada.

3) Con contendete mai con loro sulla Bibbia, perché sarebbe tempo perso. I fondamentalisti cristiani basano il loro condizionamento mentale proprio sulle Sacre Scritture. Affrontarli su quel terreno sarebbe una battaglia persa in partenza. Potrete ogni tanto citare dei versetti, fare delle affermazioni esprimendo qualche vostro punto di vista ma la cosa deve terminare lì. Se dovessero insistere con la citazione di versetti biblici, troncate ogni discussione e salutateli cordialmente, dicendo di aver altre cose da fare.

4) Stessa cosa vale con i ragionamenti. I fondamentalisti cristiani non accetteranno mai punti di vista alternativi ai loro. Cercheranno sempre di imporvi i loro ragionamenti, che poi sono ragionamenti tratti solo ed esclusivamente dalla Bibbia, perché solo loro hanno le verità, tutta le verità, nient'altro che la verità. Se le vostre conversazioni con loro raggiungono un punto morto meglio chiudere lì la conversazione.

5) Se menzionate fatti di cronaca non citate mai blog o passaparola, ma fonti giornalistiche autorevoli. Se poi affermassero che sono tutte menzogne potreste dire: "Sai che oggi in quasi tutti i paesi, chi pratica la diffamazione a mezzo stampa rischia il carcere o la perdita dello status di giornalista? Secondo te tutti questi giornalisti e i loro direttori correrebbero un rischio simile solo per togliersi lo sfizio di scrivere qualcosa contro di voi?! Pensaci".

6) Se dovessero dirvi che loro sono veri cristiani perché onesti e altruisti, fate osservare che nel mondo ci sono milioni di persone che fanno del bene senza aspettarsi premi o temere punizioni nell'aldilà. E se dovessero dirvi che quelle brave persone non appartengono comunque al popolo di Dio perché non si sono associate al loro movimento, fategli capire che non c'è bisogno di una religione per avere una morale. E che se un uomo non sa distinguere il bene dal male non è perché gli manca la religione, ma perché gli manca la sensibilità.

7) Se il vostro interlocutore scambiasse la vostra cortesia per interesse, fategli capire con le dovute maniere che della sua religione non vi interessa nulla e che state già bene così. Poi salutatelo rispettosamente e tornate a occuparvi delle vostre cose, lasciando che il fondamentalista cristiano alle sue convinzioni.

Questi consigli non debbono essere presi per dogma assoluti. Ma ricordatevi che, quando si parla con un fondamentalista cristiano, intelligenza, ragionevolezza, moderazione, serenità, positività, rispetto e una sana dose di menefreghismo sono le armi migliori per fronteggiare il loro fanatismo.