Incidente stradale nel salernitano: morto 74enne

L' impatto si e verificato sulla statale 19, tra Auletta e Caggiano, a perdere la vita Domenico Lamattina, 74 anni.

L' uomo era al volante del suo mezzo agricolo quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è stato travolto da un camion.

Uno scontro fatale per il 74enne che soccorso dai sanitari del 118 è spirato poche ore dopo nel reparto di rianimazione del vicino nosocomio di Polla. Solo ferite superficiali per il conducente del camion.

L' arteria è rimasta chiusa al traffico per alcune ore al fine di consentire la rimozione dei mezzi incidentati.