Riceviamo e pubblichiamo comunicato dell’Associazione Nazionale Liberi Insegnanti, Infanzia-Primaria.

Comunicato ufficiale rivolto alle sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA Comparto Scuola, nelle figure dei Segretari Generali Scuola

CISL - Maddalena Gissi

CGIL- Francesco Sinopoli

UIL - Pino Turi

SNALS - Elvira Serafini

GILDA - Rino di Meglio

L'Associazione Nazionale Liberi Insegnanti, Infanzia- Primaria, chiede alle SS.LL. di comunicare ufficialmente e definitivamente la propria posizione riguardo all'annosa questione dei Diplomati Magistrale, sia relativamente al paradosso della disparità di trattamento tra persone con lo stesso Titolo di Studio - scaturito da Sentenze schizofreniche del Consiglio di Stato - sia rispetto all'ignavia della classe politica tutta. Chiede, inoltre, di comunicare, sempre ufficialmente, se e come le SS.LL. intendano muoversi per mettere in campo iniziative tese alla tutela di questa categoria di professionisti della conoscenza sfruttata e bistrattata dallo Stato.

La richiesta dei Diplomati Magistrale è ufficiale e necessita di risposte urgenti. Qualora le sollecitate risposte dovessero mancare, la categoria tutta darà seguito alla revoca delle deleghe sindacali sul proprio stipendio, poiché è chiaro che verrebbe meno la rappresentanza fiduciaria che le Sigle sindacali dovrebbero garantire. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Dott.ssa Alessandra Gammino - Presidente ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti.