Secondo quanto riportato dallo statunitense National Institutes of Allergy and Infectious Desease (Niaid), il coronavirus Sars-CoV-2, alla base dell'attuale contagio da Covid-19, può restare nell'aria e nelle goccioline di saliva fino a 3 ore, mentre stazionerebbe per più tempo sui materiali inerti: ad esempio fino a 24 ore sul cartone e fino a 3 giorni su plastica e acciaio.

Le evidenze fanno parte di uno studio realizzato dall'Istituto americano di malattie infettive in via di pubblicazione sul New England Journal of Medicine.

"I nostri risultati indicano che è possibile la trasmissione del coronavirus tramite l'aerosol e i materiali sui quali si deposita, dal momento che il virus resta vitale nell'aerosol per più ore e sulle superfici per giorni". (fonte ANSA)