Eppure Inzaghi lo aveva detto che quella di Bologna sarebbe stata una trasferta insidiosa:"Siamo reduci da una brutta sconfitta - aveva dichiarato nella conferenza stampa di presentazione del match - ma è nostro dovere smaltire al più presto ciò che è successo martedì. Sarà una gara delicata e dovremo affrontarla nel migliore dei modi. ... Conosciamo il Bologna, è un’ottima squadra con buonissime individualità. Fa piacere rivedere Sinisa, è un amico oltre che un grande allenatore: sicuramente avrà preparato la partita nel migliore di modi, sarà una gara difficile da affrontare al meglio da subito".

Ed effettivamente, quella della 5ª giornata di ritorno del campionato di Serie A, è stata una gara difficile per la Lazio, tanto che ha riperso, stavolta per 2-0, per le reti di Mbaye nel primo tempo e Sansone nella ripresa.

Sullo 0-0 il portiere rossoblu, Skorupski, al 17' para un rigore ad Immobile. Due minuti dopo Mbaye, sfruttando una ribattuta di Reina, porta il Bologna sull'1-0. Nella ripresa, al 64', Sansone gira al volo in rete un cross di Barrow, siglando il gol del definitivo 2-0.

La Lazio rimane sesta a 43 punti e può essere agganciata dal Napoli, mentre il Bologna si porta all'11° posto, per il momento da solo, a 28 punti.

Nel dopo partita, Inzaghi ha commentato così il risultato: "Avevamo approcciato bene alla partita, poi dopo il rigore sbagliato ed il gol incassato è cambiata la partita. Veniamo da due sconfitte brucianti ma dobbiamo lasciare tutto alle spalle, una squadra ambiziosa come la nostra non può perdere una partita in questo modo, soprattutto dopo aver avuto il controllo del campo. Abbiamo creato tanto, forse era destino che non dovessimo segnare.Doveva sicuramente esserci più reazione, fondamentale lasciare questi due k.o. alle spalle. Le forze delle squadre si vedono soprattutto dopo le sconfitte, venivamo da 7 vittorie nelle ultime 9, adesso dovremo ripartire contro Torino e Juventus. Gli episodi purtroppo non hanno girato dalla nostra parte, non penso però che la sconfitta contro il Bayern abbia lasciato il segno perché i ragazzi avevano approcciato bene".

Queste, invece, le parole del portiere rossoblu, Lukasz Skorupski, ai microfoni di Sky:"Il rigore parato? In settimana lavoriamo molto sui rigori guardando video e studiando il modo di calciare degli avversari. Ho aspettato fino alla fine, Immobile ha fatto una piccola finta e io mi sono buttato bene. Personalmente sono contento per la porta inviolata ma soprattutto per i tre punti. Siamo stati bravi tutti, vincere con la Lazio, una grande squadra che gioca in Champions, ci dà grande carica. Ora dobbiamo andare avanti così, ci aspetta una partita difficile già mercoledì contro il Cagliari".

Crediti immagine: twitter.com/BolognaFC1909en/status/1365738915701927941