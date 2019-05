Voto inquinato per le comunali a Casavatore: tra gli eletti il nipote dell’ex braccio destro del boss defunto Aniello La Monica

Voto inquinato a Casavatore, indagini a tutto spiano della Procura. Tra gli eletti il nipote dell’ex braccio destro del boss defunto Aniello La Monica. Si avanza così l’ombra di un nuovo scioglimento.

Ha davvero dell’incredibile quello che sta accadendo nel piccolo comune di Casavatore alle porte di Napoli, sciolto per mafia, con un processo a carico di 15 persone per voto di scambio e ulteriori reati a carico dell’ex sindaco e degli amministratori.

Stavolta, a destare scalpore i ringraziamenti pubblici di uno dei candidati Luigi Magione nei confronti dell’ex prima cittadina, Lorenza Orefice.

E proprio nella coalizione di Maglione risultano candidati ed eletti ex amministratori della precedente giunta sciolta per camorra, ed altri ancora sostenuti pubblicamente da persone che nella carte dell’inchiesta sull’omicidio del narcotrafficante Ciro Cortese, vengono accostati ala figura del clan Amato-Pagano.

Nei suoi ringraziamenti, Maglione non ha lesinato i suoi riconoscimenti alla Orefice. “E’ stata la coscienza che me lo ha imposto: devo fare qualcosa per questo martoriato paese, mandare all’aria i piani di chi ha solo preso tutto e dato niente. Gli amici della mia coalizione sono stati grandi. Tutti, nessuno escluso. Ed un grazie particolare va alla dottoressa Lorenza Orefice che, insieme ad altri e tanti amici vecchi e nuovi, mi è stata vicino”.

Paolo Longaroni