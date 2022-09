Presentato da Apple lo scorso 7 settembre, l'iPhone 14 è adesso disponibile anche in Italia. Quattro le versioni: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max, con gli ultimi due modelli depositari delle innovazioni maggiori, sia dal punto di vista del design che delle funzionalità. L'iPhone 14 Plus sarà disponibile a partire da ottobre.

Tra le novità di rilievo, l'iPhone 14 consente la rilevazione degli incidenti con gli smartphone che avvisano i contatti di emergenza se i sensori, evitando i falsi positivi, capiscono che l'utente sia caduto o abbia avuto un incidente, eventualmente anche tramite SOS satellitare (nel caso di indisponibilità della rete), che però ad oggi è attivo solo negli Stati Uniti e in Canada, ma che nei prossimi mesi si estenderà anche ad altri Paesi.