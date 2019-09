Formula 1, domenica 29 settembre appuntamento a Sochi per il GP di Russia

Sicuramente, la configurazione scelta da Mercedes e Red Bull per le loro vetture per affrontare le curve del circuito di Marina Bay Street a Singapore non è stata la migliore possibile. Nonostante ciò, a determinare la vittoria delle Ferrari è stato però soprattutto merito del pacchetto di modifiche all'aerodinamica delle SF90 inaugurato proprio per quel gran premio.

Anche se l'aspetto più visibile dell'aggiornamento aerodinamico della Ferrari è il nuovo "naso" con le aperture più larghe, le variazioni all'assetto della vettura di Maranello hanno riguardato anche modifiche al fondo, al diffusore e al parafango posteriore della "rossa", con lo scopo di farne avanzare il baricentro il più possibile ed aumentarne così la "guidabilità", problema che in passato aveva caratterizzato in negativo la stagione della rossa.

Adesso, la "nuova" Ferrari è chiamata a confermarsi nell'Autodromo di Sochi dove domenica prossima in Formula 1 si correrà il Gran Premio di Russia: 5,8 km con 18 curve da percorrere per 53 volte. Il rettilineo dopo il traguardo è interrotto dalla incredibile curva 3, una curva a sinistra con un raggio di 750 metri. Il resto della pista è caratterizzato da una serie di curve a 90 gradi seguite da alcuni rettilinei veloci, anche se non perfettamente dritti.

Lo scorso anno, i tre team, Mercedes, Ferrari e Red Bull hanno piazzato in coppia e nella sequenza riportata le loro vetture nell'ordine di arrivo, con Hamilton davanti a tutti. Se quanto visto a Singapore sarà confermato anche a Sochi, allora si potrebbe pure ipotizzare che la Ferrari potrebbe addirittura finire per dominare la seconda parte della stagione, iniziata dopo la pausa estiva.

Per quanto riguarda questo fine settimana, le previsioni meteo su Sochi indicano possibile pioggia per venerdì e sabato, mentre per la gara si dovrebbe correre su pista asciutta.



Gli appuntamenti in pista...

Venerdì 27 settembre

Practice 1, 10:00 - 11:30

Practice 2, 14:00 - 15:30

Sabato 28 settembre

Practice 3, 11:00 - 12:00

Qualifiche, 14:00 - 15:00

Domenica 29 settembre

Gara, 13:10 - 15:10